DOBLE PODIO DE JONATHAN CECOTTO EN MONZA Y LÍDER EN SU CLASE

El piloto venezolano Jonathan Cecotto, en dupla con el italiano Pietro Perolini, arribaron en el segundo y tercer lugar en las dos primeras válidas del campeonato italiano GT Sprint en la categoría Pro-Am, carreras disputadas el domingo en el trazado de Monza, resultados que les permiten encabezar la clasificación de su clase.

Al volante de un Lamborghini Huracán GT3 perteneciente al equipo LP Racing, Jonathan Cecotto tuvo que remontar quince posiciones en la primera serie tras tomar el relevo de su coequipero, mientras en la batería de cierre, el joven de 21 años llegó incluso a liderar el pelotón de 34 máquinas durante un par de vueltas, luego de partir desde la segunda fila.

La primera serie pautada para el sábado en la tarde, debió ser detenida luego de apenas transcurridas 3 vueltas debido a la intensa lluvia, mientras el domingo muy temprano se desarrollaron los 20 giros adicionales en los que Jonathan Cecotto realizó una memorable remontada desde el puesto dieciocho al tercer lugar absoluto, aunque en el agregado de tiempos, concluyó en la sexta plaza y segundo entre los autos de la clase Pro-Am.

En la segunda manga del domingo efectuada en condiciones de pista seca, Jonathan Cecotto brilló en grande al llegar a encabezar el pelotón durante un par de vueltas antes de entregar el testigo a su compañero de escuadra que volvió a la pista en la tercera casilla, aunque fue adelantado en los últimos 20 minutos hasta por tres rivales y también protagonizó un roce con un rival mientras batallaba por el sexto peldaño.

El triunfo en la clase Pro-Am en la primera carrera correspondió a Luca Filippi y Alberto Lippi, al volante de un Ferrari 488 Evo, seguidos a 3”844 de Jonathan Cecotto y Pietro Perolini, tercer puesto que ocuparon Carrie Schreider y Sean Hudspeth en otro Ferrari 488 Evo. En la manga final, el triunfo se lo llevó el Mercedes AMG conducido por Luca Segú y Baruch Bar, la segunda colocación fue para Giacopo Guidetti y Francesco De Luca en un Honda NSX, mientras Pietro Perolini y Jonathan Cecotto completaron el festejo.

El sólido desempeño mostrado por la pareja Cecotto-Perolini les permitió asegurar la vanguardia en la tabla de puntos en la clase Pro-Am (Jonathan es el piloto profesional y Pietro el amateur) gracias a los dos podios obtenidos en la pista lombarda. La segunda válida del Campeonato Italiano Gran Turismo se disputará el 22 y 23 de mayo en el trazado de Pergusa, en Sicilia.

