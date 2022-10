Documental Opus 19 llega a Colombia este domingo

El proyecto colaborativo entre la violinista Jan Vogler y la pianista Hélène Grimaud se estrena el domingo 9 de octubre a las 4:40 pm por Film&Arts

Bogotá, octubre de 2022 – El canal de televisión Film&Arts anuncia la presentación del documental Opus 19. Se estrena el domingo 9 de octubre a las 4:40 pm. Un año después de que la pandemia de Covid-19 detuviera las actuaciones musicales en vivo, el violonchelista de renombre mundial Jan Vogler recorre los Estados Unidos, desde la ciudad de Nueva York hasta California, para visitar a su amiga y colaboradora frecuente, la prodigiosa pianista Hélène Grimaud.

Deseando volver a hacer música, el dúo planea interpretar una pieza que nunca han tocado juntos. Con su violonchelo Stradivarius a lo largo del viaje, Vogler encuentra inspiración en la diversa belleza natural de América. En su recorrido, se detiene a tocar piezas de Bach en un bosque de Indiana, en montañas cubiertas de nieve en Colorado y en el desierto de Utah. La experiencia hará que Vogler reflexione sobre su carrera y su enfoque musical.

Mientras tanto, Grimaud, cuidando de sus caballos, también expresa sus sentimientos sobre la actuación y su oficio. Al momento de que Vogler llegue a California, el dúo tocará la Sonata para violonchelo y piano de Rachmanioff, Opus 19, en una maravillosa y emotiva toma única.

El canal Film&Arts está disponible en Colombia por Claro (1621), Directv (746), y Movistar (607).