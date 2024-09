Dominar la tecnología OCR: una guía completa para extraer texto de imágenes

Es necesario extraer texto de imágenes para convertir la información impresa en bases de datos en línea y servicios en la nube. El proceso es crucial para que las organizaciones mantengan actualizada su base de conocimientos y mantengan la flujo de trabajo fluido para grandes proyectos.

La conversión de texto a imagen también es esencial para individuos hacer una copia de seguridad de sus datos digitalmente y conservar los archivos organizado. Por lo tanto, no necesitan conservar copias impresas de cada cosa, asegurando su información de posibles pérdidas.

Sin embargo, antes del 21calle siglo, no teníamos ninguna forma sólida de llevar a cabo este proceso. Pero ahora tenemos tecnología OCR para procesar rápidamente imágenes en las que se hace clic digital o físicamente en texto editable.

Este avance en la tecnología ha hecho maravillas en el campo de la automatización y la captura de datos. Garantiza una mejor toma de decisiones y productividad para las personas.

Qué es el OCR?

CR significa Reconocimiento óptico de caracteres. Fue creado por primera vez por el físico Emanuel Goldberg durante la Primera Guerra Mundial.

Emanuel creó una máquina para leer caracteres y convertirlos a códigos telegráficos. Luego, en 1920, realizó la primera ‘sistema electrónico de recuperación de documentos’, y el resto es historia.

Cómo funciona?

El reconocimiento óptico de caracteres funciona en tres pasos;

Preprocesamiento Extracción de características Postprocesamiento

Expliquemos uno por uno. En preprocesamiento, las herramientas OCR modernas ajustan una imagen según su conveniencia. Esto significa negar cualquier inclinación horizontal/vertical o girar en la imagen. También significa eliminar cualquier ruido de la imagen ajustando su contraste.

Entonces, el herramientas avanzadas detectar el texto escrito en una imagen, llamado ‘extracción de características’. En este paso, las herramientas comparan los cambios en los niveles de brillo desde el oscuro, texto aburrido al de color claro fondo.

Este repentino aumento de la gradiente de color indica al algoritmo que efectivamente ha encontrado un carácter en el texto. Por lo tanto, la herramienta lo recoge, extrayendo desde la imagen.

Finalmente, tenemos posprocesamiento. En este paso, la herramienta verifica la validez de los caracteres extraídos ejecutando una comparación lado a lado con sus diccionario incorporado. Compara los caracteres con el texto que se encuentra en su conjunto de datos de entrenamiento.

Si la herramienta encuentra y coincide con los personajes con cualquier palabra del diccionario. Luego, unirá los caracteres extraídos para formar esas palabras y presentarlos al usuario.

Este proceso completo, Del preprocesamiento al posprocesamiento, es extremadamente rápido a simple vista. Todo se hace en cuestión de unos segundos y el texto extraído es 100% editable y utilizable para el usuario.

Para entender cómo se puede utilizar un herramienta de OCR de muestra en línea, veamos una demostración de trabajo a continuación.

Cómo extraer texto con OCR?

Para extraer texto con OCR, debe seguir los pasos indicados.

1. Sube la imagen

El primer paso es sube una imagen adecuada a la herramienta OCR. Esto significa encontrar una imagen con una superficie iluminada uniformemente y el texto en una distancia optima desde la cámara.

Los investigadores demuestran que cuando haces clic en imágenes para OCR, el distancia ideal entre la lente y el objetivo debe estar alrededor 50-60cm. Esto asegurará que todo esté en enfocar, sin conseguir borroso o sesgado.

Además, al escanear un documento digital, asegúrese de tener una configuración de DPI de al menos 300. Sabemos que este escaneo llevará más tiempo de lo habitual, pero vale la pena extraer texto de una imagen sin problemas.

Finalmente, después de asegurar todos los consejos anteriores, finalizar subir la imagen a la herramienta OCR. A continuación se muestra el foto elegimos para nuestra demostración.

2. Iniciar el proceso de extracción

Después de configurar correctamente la imagen, es hora de dar el siguiente paso. La herramienta OCR que elegimos para nuestra demostración se encontró mediante una búsqueda aleatoria. Así es como el interfaz cómo se ve la herramienta.

La herramienta tiene un mirada limpia y sin enlaces de spam ni ventanas emergentes, lo que lo hace valioso para los usuarios. La aplicación web OCR toma información en 4 diferentes maneras;

Arrastrar y soltar

Ctrl + V (pegar)

Subiendo desde el dispositivo

Subiendo desde Dropbox

Ahora mismo usaremos el Ctrl + V opción para cargar la imagen en la herramienta, así es como cambia la interfaz.

Haga clic en el ‘Extraer’ botón para ver los resultados.

3. Revisar el resultado

Después de presionar el botón de conversión, espere unos segundos para dejar que la herramienta haga su magia. Entonces, esto es lo que verás;

Como es evidente, la herramienta tiene extraído con éxito todos los personajes de la imagen y los consolidé para formar el texto.

Ahora podemos descargar el texto, o cópielo a nuestro portapapeles para usarlo con fines de edición/almacenamiento.

Lo que queda claro de este proceso es la facilidad de trabajo con una herramienta OCR moderna. No necesita tener ninguna información técnica para el reconocimiento de caracteres, todo lo que necesita es el herramienta adecuada. Así es el poder de la tecnología.

Palabras finales

En esta publicación, aprendimos el proceso completo de extracción de texto de imágenes. Primero, repasamos la definición y breve historia de OCR. Luego aprendimos el detrás de escena ciencia de las herramientas OCR.

Finalmente, aprendimos el proceso de cómo utilizar una herramienta de OCR en línea para extraer texto editable de imágenes. Nuestro demostración de trabajo tuvo éxito, exhibiendo la funcionalidad del herramienta seleccionada. Sin embargo, eres libre de elegir lo que quieras. aplicación de reconocimiento óptico de caracteres quieres.

¡Eso es todo por nuestra parte! ¡Esperamos que hayas disfrutado leyendo nuestro contenido!

