Domingo Alberto Rangel: Los otros miserables

Días antes que en el Teresa Carreño, escenario donde el poder gratuitamente expone sus creaciones, inauguraran una nueva temporada… un milagro ocurría ante batallones de embolatados que no se dieron cuenta: Ignoro si los cambios ocurridos se deben al diálogo político pero como en los viejos tiempos de la Cuarta hubo saturación de propaganda y con la ayuda de la embajada de Francia estrenaron Los Miserables de Víctor Hugo.

Los confundidos dirán “¿pero esa obra no fue popularizada por el comandante Chávez?”. ¿Qué tiene de milagroso que estrenen un musical en el Teresa Carreño?

Aclarando dejo constancia de que Hugo Chávez repartió ejemplares de El Quijote y de Los Miserables… gratis… pero que se sepa nunca montó un musical a propósito de la obra de Víctor Hugo… y si lo hubiese hecho… seguro que la entrada habría sido gratuita… y habrían transportado espectadores desde sitios remotos.

Sin embargo las entradas para la puesta en escena en el Teresa Carreño costaron desde 80 dólares por persona… hasta precios más accesibles… con lo cual el Día de Brujas ese teatro dejó de ser popular… y gratuito… aunque prácticamente se registró un lleno.

Pero tampoco quisiera avivar la envidia entre quienes no pudieron asistir debido al alto costo… hay hechos más aleccionadores que el nuevo debut del Teresa Carreño como sede de espectáculos costosos.

Por ejemplo… tres días antes del estreno de los Miserables una diputada estadounidense tuvo que renunciar a su curul.

Y vaya curul a la que esa diputada fue obligada por ética a renunciar: Katie Hill el año pasado fue la primera bisexual en llegar al Congreso yanqui y la curul por California que se ganó estaba en manos de los republicanos desde 1993.

Resumiendo: la joven estrella del parlamento no entendió su rol ante la sociedad yanqui y a raíz del conflictivo divorcio con un vago que es su marido… terminó en manos de la prensa sensacionalista donde filtraron fotos con la diputada desnuda fumando marihuana… junto a una empleada del Congreso.

Por fumar mafafa no creo que la obligarían a renunciar a una curul tan difícilmente ganada… tampoco por posar desnuda… pero desde aquel episodio de Clinton con la pasante… para los parlamentarios estadounidenses están prohibidas las relaciones íntimas con el personal.

Hill salió del parlamento por ser pillada montándole cuernos al marido con una empleada del Congreso y uno reflexiona… ¿con un reglamento similar qué habría sido del diputado nuestro… aquel que usó el dinero de ayudas humanitarias… para contratar prostitutas en Cúcuta?

Episodio del cual quedó el sabor amargo de un familiar del parlamentario de marras… muerto por sobredosis se burundanga… Y la burla para quienes proporcionaron los cobres de las ayudas humanitarias… usados irresponsablemente para contratar prostitutas… pero ninguna sanción siquiera moral al abusador.

Podría también sugerir las mentiras y malversaciones como detonante de renuncias a curules… pero mejor termino con otro tema… no vaya a ser que nos quedemos sin legislativo… sin ejecutivo… y sin ningún otro poder.

Sobre esta crónica semanal que luce batiburrillo comento de pasada a manera de curiosidad que a pesar de las sanciones de míster Trump acaban de celebrarse dos grandes fiestas en Caracas… una sufragada con recursos privados… otra públicos.

Una en el Country Club de vieja solera gomecista y ahora enchufada… otra en predios oficiales.

La del CCC fue de Halloween… la oficial de Navidad.

La de Lorenzo Mendoza que ya es tradición porque anualmente se la organiza el CEO de Polar a sus hijas… fue si se quiere modesta: Nada de whiskey o champagne… cervecita y ron… como corresponde a un convite en la quinta SOLERA. Poca decoración e invitados disfrazados.

La del Presidente fue a todo dar… organizada por Winston Vallenilla… para dar inicio a la Navidad con 7 semanas de antelación.

No los critico… pero anoto que tanto Mendoza como Nicolàs Maduro podrían explorar… unirse en una petición conjunta al también presidente Donald Trump: A ambos les molestan las sanciones ilegales e unilaterales que buscan moler la economía de nuestro país… ambos saben que esa políticas no derrocan gobiernos como el venezolano.

A cambio el presidente Maduro puede ir desmontando las obstrucciones que en nuestro país impiden el crecimiento de nuestras exportaciones… de la recaudación de impuestos… y le friegan la vida a la población.

Una iniciativa de este tenor permitiría catar lo minúsculas que son las llamadas fuerzas radicales de la oposiciòn… porque sería firmada en apoyo… por todo el país… los no firmantes a manera de consolación podrían participar en una adaptación venezolana de la obra de Víctor Hugo… porque aparte de incoherentes,,, estos radicales de boca para afuera… son otros miserables.

Domingo Alberto Rangel: Los otros miserables was last modified: by

En : Opinión