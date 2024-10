Dominicana Music Week Anuncia los Detalles de su Próximo Evento en 2025

Santo Domingo, Rep. Dom. – (TumbaoMediaPR) En una reciente rueda de prensa, Dominicana Music Week presentó los detalles más relevantes de su próximo evento, que se llevará a cabo del 20 al 25 de abril de 2025. Organizado por La Oreja Media Group, este evento promete ser un referente en la industria musical regional, con el objetivo de impulsar el crecimiento de la música en el Caribe y Centroamérica.

El principal objetivo de Dominicana Music Week es fomentar el crecimiento de la industria musical, proporcionando una plataforma para la innovación, la educación y el networking entre artistas, productores, y otros profesionales del sector. La meta para 2025 es ambiciosa: cinco días intensivos de música y aprendizaje que dejen un legado duradero en la industria musical.

Desde su lanzamiento en 2023, Dominicana Music Week ha sido un evento destacado que atrae a talentos internacionales y ofrece oportunidades únicas para los talentos locales. El evento de 2025 se expandirá aún más, alcanzando no solo el Caribe, sino también Centroamérica. Con más conferencias, paneles y master classes, el evento proporcionará un entorno rico para la educación y el desarrollo profesional.

Los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de contenidos que incluyen demostraciones de música en vivo, talleres interactivos y sesiones de networking. El evento destacará la diversidad musical de la República Dominicana, dando especial valor a géneros como el merengue, la bachata, el merengue típico y la música urbana.

Desde su inicio en 2023, Dominicana Music Week ha demostrado ser un evento fundamental para la industria musical. Las ediciones anteriores han contado con la participación de reconocidos artistas y expertos de la industria, así como la asistencia de miles de entusiastas de la música de todo el mundo. Los paneles de discusión han abordado temas cruciales como la evolución de la música en la era digital, las estrategias de marketing musical y las oportunidades de colaboración internacional. Las masters classes han proporcionado valiosas lecciones de algunos de los nombres más importantes de la música global.

La Oreja Media Group, la organización detrás de Dominicana Music Week, es conocida por su dedicación a la promoción y el desarrollo de la música en la región. Con años de experiencia en la producción de eventos de gran escala, La Oreja Media Group se ha consolidado como un líder en la industria, comprometido con la excelencia y la innovación. Su equipo de profesionales trabaja incansablemente para asegurar que cada edición de Dominicana Music Week supere las expectativas y ofrezca una experiencia inolvidable para todos los participantes.

Dominicana Music Week 2025 se llevará a cabo del 20 al 25 de abril de 2025. La venta de tickets comenzará en diciembre de 2024, y se espera una alta demanda debido al éxito de las ediciones anteriores.

Contacto

Correo: rsvp@dominicanamusicweek.com​

​https://www. dominicanamusicweek.com/

