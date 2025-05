Don Juan del Volteo: El Poder de Revertir las Energías Negativas,Historia y Oración

Don Juan del Volteo: El Poder de Revertir las Energías Negativas

Dentro del rico y complejo universo del espiritismo venezolano, emerge la figura poderosa y determinante de Don Juan del Volteo. Se le considera un espíritu de gran fuerza y capacidad, especializado en revertir trabajos de magia negativa, maleficios y cualquier energía desfavorable que pueda estar afectando a una persona. Su intervención es buscada cuando se percibe una influencia oscura o un ataque espiritual, ofreciendo la esperanza de restaurar el equilibrio y la armonía.

¿Quién es Don Juan del Volteo?

Al igual que Don Juan del Tabaco, Don Juan del Volteo pertenece a la venerada Corte de los Juanes dentro del culto a María Lionza. Su esencia se centra en la acción de «voltear», es decir, de invertir la dirección de las energías negativas enviadas, devolviéndolas a su origen o neutralizándolas por completo.

Algunos aspectos fundamentales sobre Don Juan del Volteo:

Naturaleza: Se le describe como un espíritu enérgico y justiciero, con la facultad de identificar la fuente de la negatividad y actuar directamente sobre ella. No se le considera un espíritu vengativo, sino más bien un agente de equilibrio que restaura el orden alterado por fuerzas oscuras.

Su especialidad: El «Volteo»: Su nombre lo indica claramente: su principal función es la de «voltear» o revertir cualquier tipo de trabajo espiritual negativo, ya sea brujería, mal de ojo, envidia intensa o cualquier otra energía dañina dirigida hacia una persona, un hogar o un negocio.

Su rol en las sesiones espiritistas: Cuando un médium es poseído por Don Juan del Volteo, su manifestación suele ser firme y decidida. Puede realizar gestos enérgicos, utilizar palabras fuertes y llevar a cabo rituales simbólicos de «volteo» para demostrar su poder y efectividad en la transmutación de energías.

Ofrendas: Las ofrendas para Don Juan del Volteo suelen estar cargadas de simbolismo de inversión y fuerza. Se le ofrecen con frecuencia velas de color morado o violeta, que representan la transmutación y el poder espiritual. También se pueden incluir elementos como limones (para absorber la negatividad), espejos (para reflejar las energías), vinagre (para repeler) y cruces (como símbolo de protección).

Origen: Al igual que otros Juanes, su origen terrenal específico no siempre está claramente definido, nutriéndose su leyenda de las experiencias y testimonios de los practicantes. Se le asocia con la capacidad de superar la oscuridad y restaurar la luz, lo que lo convierte en una figura de esperanza para quienes sufren ataques espirituales.

Color de Velas para Don Juan del Volteo:

El color de vela más asociado con Don Juan del Volteo es el morado o violeta, pero especialmente para trabajos se usa el Velon Amarillo y Verde. Este color simboliza la transmutación, el poder espiritual, la sanación profunda y la capacidad de transformar energías negativas en positivas. Al encender una vela morada en su nombre, se busca invocar su fuerza para revertir cualquier influencia dañina.

Oración a Don Juan del Volteo:

La siguiente es una oración que se puede utilizar para invocar la ayuda de Don Juan del Volteo:

¡Oh, poderoso Don Juan del Volteo! Espíritu fuerte y justiciero, que tienes el poder de invertir toda maldad y todo maleficio. En este momento de angustia, acudo a tu gran fuerza, para que voltees toda energía negativa que esté dirigida hacia mí (o hacia [nombre de la persona/lugar]). Con tu poder invencible, revierte todo trabajo oscuro, toda envidia, todo mal de ojo, toda brujería que me quiera dañar. Que esas energías regresen a su origen, sin causarme más daño, y que la luz y la armonía vuelvan a mi vida (o a la vida de [nombre de la persona/lugar]). Te ofrezco esta luz (se enciende la vela morada) en señal de mi fe y mi confianza en tu poder. ¡Así sea! ¡Amén!

Al igual que con Don Juan del Tabaco, Don Juan del Volteo representa una manifestación específica del espiritismo venezolano, ofreciendo consuelo y soluciones a aquellos que se sienten víctimas de energías negativas. Su figura es un testimonio de la creencia en la intervención espiritual para restaurar el equilibrio y la justicia en el plano terrenal.

Autor: La Materia del Gran Indio Águila Blanca, para consultas escribir a la redacción del portal ellos me contactarán.

