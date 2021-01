Dos aprehendidos por la GNB por transportar 15 toneladas de chatarra

Dos hombres fueron aprehendidos por la GNB por transportar 15 toneladas de chatarra

En el marco de la lucha contra el tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, funcionarios militares de la Guardia Nacional Bolivariana lograron la retención de 15 mil kilos de chatarra en el estado Bolívar.

Así lo informó el General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda quien cumpliendo con los lineamientos del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB, efectivos militares del Destacamento N° 625 aprehendieron a dos sujetos quienes se trasladaban en un (01) vehículo tipo gandola, marca Mack, modelo vision, año 2008, color blanco, chuto placa A16AW9E, batea placa 58AACC, transportando la cantidad de quince mil (15) mil kilogramos de material ferroso (chatarra).

Rodríguez Cepeda manifestó que dicho material era movilizado de forma ilegal sin documentos que ampararan su origen, presumiéndose haya sido de procedencia de hurtos de instalaciones estratégicas.

El procedimiento fue realizado durante labores de patrullaje que emprendían en la avenida Atlántico de Puerto Ordaz.

Los detenidos quedaron identificados como José Rafael *****y **** González ***ón.

El procedimiento y el material fue puesto a la orden del Ministerio Público en la entidad.

