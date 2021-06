Los directores Pedro Mercado y Tullio Cavalli fueron galardonados por sus obras

Dos cortos venezolanos triunfan en el

Do Ut Des Film Festival de la Toscana italiana

Ambas producciones se estrenaron en diciembre pasado y obtuvieron los primeros lugares del concurso audiovisual “Fare Cinema, El inmigrante italiano”, organizado por la Embajada de Italia en Venezuela junto a otras organizaciones

Caracas.- Dos producciones cinematográficas nacionales han elevado el reconocimiento internacional del cine venezolano al conquistar premios en el Do Ut Des Film Festival, celebrado entre marzo y mayo, en la región Toscana, Italia. Los audiovisuales Me llamaban Pietro, del director Pedro Mercado y el cortometraje de ficción Trámite de Admisión, de Tullio Cavalli y Abraham Tovar, se impusieron en la sección Remix Culture, siendo galardonados como Mejor Cortometraje y con el Premio Viaje a Italia (Trip to Italy Award), respectivamente.

Ambas producciones se estrenaron en diciembre pasado, cuando sorprendieron al jurado y obtuvieron los primeros lugares del concurso audiovisual “Fare Cinema, El inmigrante italiano”, organizado por la Embajada de Italia en Venezuela y el Instituto Italiano de Cultura de Caracas (IIC), con el patrocinio del InterComItEs Venezuela, la Cámara de Comercio Venezolano – Italiana (Cavenit), la Società Dante Alighieri y el Trasnocho Cultural.

En el Do Ut Des Film Festival, la obra de Pedro Mercado ganó en la sección Remix Culture: Italia-Venezuela, dedicada precisamente al intercambio cultural entre directores sobre el país latinoamericano. En esta ocasión, el jurado valoró del audiovisual “la originalidad del tono, la brillantez de la historia y la fluidez del ritmo; además de la capacidad de reflejar con autenticidad el ambiente acogedor que el pueblo venezolano ha reservado a los italianos a lo largo de los años y la perfecta integración entre los dos pueblos”.

Según el veredicto, “el corto narra, de manera no trivial, la infancia en un país que siempre ha sido multicultural, pero que desde hace algunos años corre el riesgo de desaparecer en su esencia más verdadera y genuina”.

El director Pedro Mercado cree que “el público agradece la honestidad y sencillez” de Me llamaban Pietro, por contar una historia “muy íntima que termina teniendo una carga nostálgica importante. Es un trabajo que no tiene ninguna pretensión estética, ni narrativa, ni política. Soy solo yo, recordando mi infancia y lo feliz que era rodeado de la comunidad de inmigrantes, en su mayoría italianos, en contraste con mi vida actual, en una sociedad y un país que ha cambiado, sumado además a una pandemia”.

Mercado estuvo a cargo del guión, la producción, la dirección, la cámara y la edición del documental. En la mezcla de sonido y el diseño de la banda sonora contó con la colaboración de Antonio Garrido, y la música original de Caribano.

TRÁMITE DE ADMISIÓN

El jurado del festival también decidió premiar el corto de ficción realizado por Tullio Cavalli y Abraham Tovar, titulado Trámite de Admisión, con el Trip to Italy Award por su capacidad “de transmitir de manera simple y directa, ese sentimiento mixto de nostalgia y dignidad típico de los hijos de inmigrantes, cuya identidad se encuentra eternamente dividida entre las raíces del pasado y la convivencia con el presente, siendo en este caso todavía más complejo a causa de un dramático e hipotético escenario político que no pareciera tan lejano de la actualidad de muchos países de Suramérica”.

De acuerdo con Tullio Cavalli, “el rechazo y la marginación del individuo, eso que vemos en Trámite de Admisión, podría ocurrirle a cualquiera y la nostalgia que se describe es un terrible sobrepeso en la carga de cualquier ser humano que tenga que abandonar su país por razones de fuerza mayor”.

Este corto presenta una visión “retrofuturista”, en un hipotético escenario de conflicto, desde la perspectiva de dos hombres abatidos que repasan los valores originarios de la italianidad en tiempos difíciles y están amenazados por un presente a punto de desaparecer, señala la sinopsis.

El audiovisual se destaca por las actuaciones de Rolando Padilla, Antonio Delli y Marcos Moreno, bajo la producción de Tullio Cavalli y Abraham Tovar, la dirección de fotografía y posproducción de Abraham Tovar, y la música de Giorgio Santorsola.

Sobre los reconocimientos que ha recibido esta obra, Cavalli sostiene que son el resultado del trabajo sostenido en el tiempo que ha desarrollado en la escena artística y que ha hecho sin la pretensión de alcanzar el éxito. “Aunque sí confieso que cuando emprendo un proyecto lo hago enfocándome en la posibilidad de alcanzarlo”, acotó.

Por haber ganado en la sección Remix Culture del Do Ut Des Film Festival, los cortometrajes venezolanos serán distribuidos por todo el territorio italiano durante un año. Asimismo, el documental Me llamaban Prieto y el corto Trámite de Admisión continuarán los próximos meses su recorrido en otras muestras cinematográficas. Por lo pronto, ambas producciones estarán en el mes de julio en el Festival de Cine Venezolano.

Para disfrutar de estos audiovisuales, las personas interesadas pueden conectarse al canal de YouTube del Istituto Italiano di Cultura di Caracas, donde están disponibles todos los cortos que resultaron ganadores en la primera edición de “Fare Cinema”.

Visite: Istituto Italiano di Cultura di Caracas

VIDEOS GANADORES

Pedro Mercado Hidalgo, Me llamaban Pietro galardonado como Mejor Cortometraje en el Do Ut Des Film Festival, en la sección Remix Culture: Italia-Venezuela

Tullio Cavalli y Abraham Tovar, Trámite de Admisión galardonado con el Premio Viaje a Italia (Trip to Italy Award) en el Do Ut Des Film Festival, en la sección Remix Culture: Italia-Venezuela

Dos cortos venezolanos triunfan en el Do Ut Des Film Festival de la Toscana italiana was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gente