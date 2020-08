Dos heridos en Táchira al explotar una bombona de gas doméstico.

El estado de salud de ambas es delicado, en especial el de la menor.

“Mi hermana está grave”, aseguró Veruska González.

Añadió que en el centro hospitalario les piden una larga lista de medicamentos e insumos para atender a las hermanas, pero la familia no cuenta con los recursos económicos para adquirirlos.

Las hermanas Norkis González Velasco y Nuris González Velasco, de 16 y 21 años de edad, respectivamente, resultaron heridas el 4 de agosto después de que una bombona de gas explotó en su vivienda ubicada en El Cucharo, al sur del estado Táchira.

La explosión causó quemaduras graves en los cuerpos de ambas jóvenes, quienes están recluidas en el Hospital Central de San Cristóbal, reseñó el diario La Nación.

Veruska González, hermana de las jóvenes que sufrieron las quemaduras, relató que Norkis González preparaba la cena cuando de pronto se produjo la explosión.

Bomberos de San Cristóbal acudieron al lugar y brindaron la atención respectiva a la familia.

