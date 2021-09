Dos miembros de Provita fueron electos al Consejo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 2021-2024

Los ecólogos venezolanos Jon Paul Rodríguez y Bibiana Sucre, presidente y directora ejecutiva de la ONG ambientalista, respectivamente, fueron electos en el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza que tiene lugar en Marsella, Francia.

Los ecólogos venezolanos Jon Paul Rodríguez y Bibiana Sucre, presidente y directora ejecutiva de la ONG ambientalista Provita, respectivamente, fueron electos este miércoles para formar parte del Consejo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para el período 2021-2024, en el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella, Francia.

Rodríguez, que desde 2016 es también presidente de la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la UICN, fue reelecto para un período de cuatro años. En su momento, fue el primer científico no europeo o estadounidense escogido para dirigir esa instancia.

Rodríguez es doctor en ecología, investigador titular en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y miembro fundador y actual presidente de Provita. Ganó en 2019 el prestigioso Whitley Award, conocidos como los Óscar verde, por el trabajo de Provita por la conservación de la cotorra margariteña (Amazona barbadensis).

Por su parte, Bibiana Sucre fue electa Consejera Regional por Meso y Sudamérica.

Sucre es bióloga de la Universidad Simón Bolívar (USB) con estudios de postgrado en ecología del IVIC y maestría en gerencia pública en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).

La experiencia técnica de Sucre se ha enfocado en la recuperación de especies amenazadas, la restauración de ecosistemas, la participación de comunidades locales y la educación ambiental.

Este miércoles también fue electa Razan Al Mubarak, conservacionista de Emiratos Árabes Unidos, como presidenta de la UICN.

SOBRE PROVITA

Es una Asociación Civil sin fines de lucro, fundada en febrero de 1987. Busca combatir la pérdida de la biodiversidad de Venezuela, y demostrar que el desarrollo del ser humano es compatible con la conservación de la naturaleza. En más de tres décadas de existencia, la Institución ha ejecutado cientos de proyectos que van desde la recuperación de especies amenazadas emblemáticas, hasta ensayos de alternativas de desarrollo para comunidades rurales e indígenas. http://www.provita.org.ve

Dos miembros de Provita fueron electos al Consejo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 2021-2024 was last modified: by

En: Noticias Internacionales