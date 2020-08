Dos muertos por explosión de un Apartamento en Maracaibo, FOTOS.

Hace poco se pudo conocer que el que fue sobreviviente en su primer momento de la explosión de su apartamento en el dificio Artes 68, ubicando en la zona de Bellas Artes en Maracaibo, falleció en la unidad de quemados del hospital Coromoto de la Ciudad.

Luego de permanecer recluido en la Unidad de Quemados del Hospital Coromoto durante cuatro días, falleció este domingo 16 de agosto el señor Ángel Plaza, de 69 años de edad.

Plaza resultó herido el pasado miércoles 12 de agosto durante una explosión dentro de su apartamento en el edificio Arte 68, sector Bellas Artes, calle 3G con avenida 68. En el siniestro murió su esposa Lilia Beatriz de Plaza.

En las experticias preliminares realizadas por los bomberos se presume un escape de gas por olvido de dejar la llave de la cocina abierta.

FOTOS DEL SUCESO

