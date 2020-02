Dos presuntos secuestradores fueron abatidos en enfrentamiento con Polianzoátegui

Dos ciudadanos resultaron abatidos la madrugada de este lunes, al enfrentarse a funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui, en el sector Isla de Cuba en Puerto La Cruz.

El director de Polianzoátegui, Coronel Carlos Salazar García, indicó que el hecho se registró en la calle La Línea del referido sector, cuando la pareja intentaba darse a la fuga, tras ser sorprendida mientras mantenía secuestrada a una familia.

Explicó Salazar, que los sujetos, junto con otros compinches que lograron darse a la fuga, se introdujeron en una casa de la calle Sucre de Tierra Adentro, donde sometieron a tres miembros de una familia.

Vecinos del sector al percatarse de los hechos dieron parte a los funcionarios de la policía estadal. Al llegar la comisión un grupo huyó a bordo de un vehículo, mientras que los otros dos intentaron evadirse brincando por los patios adyacentes.

En medio de la persecución la pareja abrió fuego contra los uniformados, originándose un enfrentamiento que dejó como resultado la muerte de Eduar José Vera González y su acompañante, aún sin identificar.

Aún con vida la pareja fue llevada hasta el hospital Dr. Luis Razetti de Barcelona, donde certificaron su deceso a pocos minutos de su ingreso. Ambos presentaron un impacto de bala a nivel del tórax.

En el sitio fueron colectadas una escopeta calibre 12mm., sin seriales, con un cartucho percutido, un escopetín sin marca ni seriales visibles, un forro de chaleco táctico, una tablet y un teléfono celular.

Abatido «El Franyer» en la zona sur

En otro procedimiento realizado por efectivos policiales adscritos al CCP El Tigre, resultó abatido el ciudadano Jairo Machado Mejias alias «El Franyer» luego de enfrentarse a comisión en el sector Los Rosales II.

El Cnel. Carlos Salazar resaltó que al ciudadano le dieron la voz de abriendo fuego en contra de la comisión, resultó herido y posteriormente trasladado al hospital Guevara Rojas de la ciudad de El Tigre en donde falleció a los pocos minutos de su ingreso.

Al occiso se le incautó un arma de fuego tipo escopeta calibre 12mm color negro y se encontraba bajo régimen de presentación por robo.

