Doxxis presenta su nuevo sencillo “Festivo”

Los artistas pertenecen al sello disquero Rapeton Approved

Juval y Khaled, los jóvenes colombianos que conforman la dupla Doxxis (@doxxisofficial) bajo el sello discográfico de Rapetón Approved (@rapetonapproved), presentan su primer sencillo oficial bajo esta casa musical “Festivo”, tema que se convierte en su presentación formal ante la industria del género urbano.

Dos jóvenes soñadores quienes se unieron musicalmente gracias al destino, hoy cumplen uno de sus más grandes sueños junto al sello disquero que les dio la oportunidad de convertirse en verdaderos exponentes del género urbano: Rapetón Approved. Juval y Khaled, hoy el dúo Doxxis, dieron sus primeros pasos en la música en edad escolar, sus melódicas voces y especial talento para la interpretación destaca ante la multitud y desde una corta edad se vislumbraba un gran futuro para ambos cantantes.

Hoy, convertidos en el dúo Doxxis, presentan el tema “Festivo”, una canción que nace de una historia de la vida real escrita por sus mismos intérpretes, bajo la producción de Izzy Guerra.

“Festivo” es un tema pop-urbano con una melodía de reggaetón clásico y una letra divertida pero al mismo tiempo muy sensual.

“No podríamos estar más felices, llegó el momento que tanto habíamos deseado y lo mejor es que es solo el comienzo. Gracias a Rapetón Approved por elegirnos entre tantos talentos, estamos viviendo un sueño hecho realidad”, afirman los cantantes.

El tema se estrena con su video musical oficial grabado en la hermosa ciudad de Medellín, Colombia, bajo la dirección de Fercho Velásquez y está disponible en todas las plataformas digitales.

—

Jairo Arturo Cano