DRU FLECHA Estrena su sencillo «Santos»

Dru Flecha presenta una de sus nuevas melodías: «Santos». Hipnótica, bailable y sensual, en la misma línea romántica que viene exponiendo en sus anteriores trabajos.

Urbano, melódico, atrevido, con un sentido del pop universal. «Santos» es una declaración de amor, la de pertenencia sentimental. Es una carta romántica sobre la admiración de la pareja. Dru Flecha envía una misiva de celos introspectivo, profesando pasión y resaltando su enamoramiento con una dosis de upbeat discotequero.

«Santos» hace parte de una serie de canciones que destacan facetas amorosas en las que el individuo va afrontando sus emociones. Dru Flecha ha coqueteado con la complacencia amorosa, la ansiedad del alejamiento, al tiempo que profesa su inspiración en el amor.

Actriz, cantante y modelo, Dru Flecha, residenciada en Los Ángeles, California, está construyendo una carrera artística loable en la escena latinoamericana, en parte por su música, producida por el reconocido Andrés Manzanilla (Akapellah, Micro TDH, Neutro Shorty, Big Soto, Apache), además de sus incursiones en los circuitos actorales de Hollywood.

Dru Flecha fue la protagonista del video de la canción «Mami» de Karol G y Becky G, donde participa junto con Mia Khalifa y Angus Cloude de la serie Euphoria.

En la actualidad se encuentra grabando nuevos temas en los estudios Notable de Spotify en la ciudad de Los Ángeles, California, un proyecto que le da continuidad al concepto de urban-alt-pop que Dru Flecha está fortaleciendo por estos días.