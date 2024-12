«Dudas»: El nuevo hit de Izis La Enfermera De La Salsa

Santo Domingo, Rep. Dom. – Izis La Enfermera de la Salsa, la reconocida cantante puertorriqueña, continúa conquistando los corazones de sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo, «Dudas». Este tema, incluido en su reciente álbum «A Mi Manera», promete convertirse en un nuevo clásico de la salsa romántica.

«Dudas» es una balada llena de sentimiento y pasión, compuesta por la talentosa cantautora Graciela Carballo, y coescrita por los reconocidos artistas Diego Verdaguer y Amanda Miguel. La letra, profunda y emotiva, explora las incertidumbres y los cuestionamientos que surgen en una relación amorosa.

El arreglo musical, a cargo del maestro Ronald Quiroz, combina elementos clásicos de la salsa con toques modernos, creando una atmósfera envolvente que transporta al oyente a un mundo de emociones intensas. La voz inconfundible de Izis La Enfermera de la Salsa da vida a esta canción, interpretándola con una sensibilidad y una fuerza que conmueven al alma.

«Estoy muy emocionada de presentar ‘Dudas’ al mundo», expresó Izis. «Es una canción que me llega al corazón y creo que muchos de mis seguidores se identificarán con ella. Espero que disfruten de esta nueva etapa de mi carrera musical».

«A Mi Manera» es el tercer álbum de estudio de Izis La Enfermera de la Salsa y representa una evolución en su sonido y en su propuesta musical. El álbum, lanzado el 28 de agosto del presente año, incluye una selección de temas que abarcan desde la salsa romántica hasta los ritmos más bailables, todos ellos unidos por la inconfundible voz de la artista.

