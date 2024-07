Analizamos el Duex Float, el accesorio que multiplica la funcionabilidad de tu laptop, iPad o teléfono y cuida tu salud

Hemos adquirido un Duex Float y como la experiencia ha sido excelente nos hemos motivado a realizar una revisión del hardware.

¿Qué es el Duex Float?

Duex Float es un accesorio que amplia la capacidad de su pantalla, es un monitor touch screen flotante que duplica su pantalla de 15.6″ .

¿De donde viene la idea de crear el Duex Float?

La idea de crear este accesorio surge de la necesidad de los usuarios de tener que ver varias aplicaciones a la vez, y lamentablemente en una pantalla estándar de hoy de un tamaño de 15.6″ y hasta las de 17″ en dispositivos móviles de trabajo como son las laptops tener que explorar datos de varias aplicaciones al mismo tiempo es muy difícil ya que la magnitud de la cantidad datos es cada día mayor.

La empresa Mobilepixels ha desarrollado el hardware que viene a dar solución a un problema que lo usuarios han querido resolver hace años, pero no solo eso, con este dispositivo se obtiene una gran cantidad de nuevos usos y mejoras para los usos actuales de los dispositivos móviles de trabajo.

Duex Float una solución que viene a dar muchas soluciones.

Análisis del Duel Float

Sistema operativo con el que lo analizamos : Windows 11.

Hardware: Laptop Lenovo Ideapad core i5 gen 8

¿Qué viene en la caja?

1x Duex Float

1x cable tipo USB-C con adaptador USB-A

1x cable tipo mini HDMI adaptador a HDMI

4x Discos magneticos para Laptop

1x Guía de usuario

Unboxing del Duex Float

Sacamos de la caja el Duex Float en su versión para pantallas de 15.6″ y hemos encontrado en la misma lo siguiente:

Conectividad

Buen inicio!, y es que si a veces echamos de menos el cable HDMI pero si no lo tuviéramos nos queda la opción del puerto tipo-C.

Respaldo y estructura del accesorio

Continuamos, y nos hemos decidido en usarlo con una laptop Lenovo ideapad core i5 que se usa en la redacción, vamos directamente al campo de trabajo duro con el Duex float, y una de las cosas que nos preocupaba era, si el dispositivo se enganchaba a la laptop o tenía su respaldo propio ya que la gran mayoría de las laptops actuales son fabricadas muy finas para ahorrar espacio y aportar movilidad.

Llegado a este punto nos damos cuenta que el Duex float efectivamente tiene su respaldo propio, una opción excelente, luego pasamos a conectarlo y encenderlo para probarlo en modo de producción.

Pantalla Multi Touch

Es muy apreciable que el dispositivo sea touch screen, algo que no estamos acostumbrados a usar en redacción ya que escribimos mucho, pero a veces nos gustaría tener esa opción en laptops que no traen eso de fábrica.

Brillo de la pantalla

Hemos apreciado la brillantes de la pantalla y supera como mucho la de la laptop de pruebas, con 250 nits ajustables es una increíble opción que no tiene perdida, suma y mucho a la productividad, ya que por años nos hemos quejado que tanto las pantallas de laptops como de teléfonos traen muy poco brillo.

Características técnicas del Duex Float:

Número de parte: 101-1011P01 Tamaño de Pantalla : 15.6-inch touch screen Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 pixels Tasa de refresco: 60 Hertz Brillantes de la pantalla: 250 nits (adjustable) Tamaño de la pantalla: 14.2″ x 9.1″ x 0.87″ Touchscreen: 10-point multi-touch Compatibilidad: Windows, MacOS, Linux, ChromeOS, Switch, XBox, Playstation ( el touch screen solo es compatible con Windows y Mac) Conexiones disponibles : 2 puertos USB-C

1 puerto Mini HDMI port Peso: 2 Libras o 1.814369 Kg Consumo de energía 7W total

Conectividad con los teléfonos inteligentes:

Hemos conectado el Duex Float con un móvil corriendo Android 14, y se ha comportado muy fluido, es increible poder realizar reuniones y discutir sobre temas que llevas en tu móvil y los puedes proyectar en una pantalla sin mucho esfuerzo de compatibilidad. Hemos visto en el pasado como nos ha tocado lidiar con dispositivos poco compatibles entre sí y terminamos usando lápiz y papel para mostrar nuestras ideas ya que no los hemos podido hacer funcionar juntos.. con el Duex Float ya esto no es un problema!

Luego haber visto todo lo que puede hacer el Duex Float veamos ahora lo que podemos evitar si utilizamos este dispositivo tan positiva y ergonómicamente diseñado para cuidar de nuestra salud.

Nuestra experiencia sin el Duex Float.

Durante años hemos trabajado a veces hasta más de 14 horas al día delante de la pantalla de las laptops, mirando hacia abajo en una posición difícil de mantener y que obviamente nos ha traído consecuencias, problemas en la visión y del cuello, luego de largas jornadas de trabajo ni siquiera dormir bien nos ayuda a aliviar el dolor muscular, y evidentemente la postura complicada para trabajar ha pasado factura con el tiempo.

Luego de décadas trabajando frente a monitores desde los antiguos CRT, luego los LCD y ahora los LED de bajo consumo, ver que al mercado de accesorios llega este tipo de dispositivos es un alivio para todos, ya que podemos evitar que los problemas musculo esqueléticos sigan afectándonos.

Evidentemente una mala postura no-ergonómica al trabajar se traduce a la larga en problemas de salud y los que hemos trabajado por años frente a una pantalla y un teclado lo sabemos bien.

Todo esto se deriva en lo que conocemos como el Síndrome del oficinista o Síndrome de la Oficina.

¿Pero, Qué es el síndrome de la oficina o del oficinista ?

El síndrome de la oficina, también conocido como síndrome del oficinista o síndrome del edificio enfermo, es un conjunto de molestias y problemas de salud que afectan a las personas que trabajan en oficinas, especialmente aquellas que pasan largas horas sentadas frente a un ordenador.

Causas del síndrome de la oficina:

Factores ergonómicos: Posturas inadecuadas , mobiliario ergonómico deficiente, uso prolongado del ordenador, etc.

Factores ambientales: Mala calidad del aire interior, iluminación inadecuada, ruido excesivo, temperatura y humedad no controladas, etc.

Factores psicosociales: Estrés laboral, exceso de trabajo, falta de control sobre el trabajo, relaciones laborales conflictivas, etc.

Síntomas del síndrome de la oficina:

Síntomas físicos: Dolor de espalda, dolor de cuello, fatiga muscular, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, ojo seco, dolores de cabeza, náuseas, mareos, etc.

Síntomas emocionales y psicológicos: Ansiedad, estrés, irritabilidad, dificultad para concentrarse, disminución de la productividad, insomnio, depresión, etc.

Prevención del síndrome de la oficina:

Mejorar la Ergonomía del puesto de trabajo: Utilizar mobiliario ergonómico adecuado, ajustar la altura de la silla y el monitor, realizar pausas para descansar y cambiar de postura con frecuencia, etc.

Mejorar la calidad del ambiente interior: Ventilar la oficina con regularidad, controlar la temperatura y la humedad, utilizar plantas para purificar el aire, etc.

Gestionar el estrés laboral: Técnicas de relajación, organización del tiempo, delegación de tareas, comunicación efectiva con los superiores, etc.

Si seguimos las recomendaciones aquí planteadas empezando adquirir un Duex Float para tener una excelente postura corporal y de visión ante la pantalla que usamos a diario, podremos evitar sufrir del Síndrome del Oficinista y si ya experimentamos los síntomas podemos minimizarlos y volver a la normalidad al corregir la postura usando el Duex Float.

Para evitar este tipo de molestias:

La teoría del diseño ergonómico nos recomienda tomar la siguiente postura:

En la gráfica anterior vemos la postura correcta «recomendada» para trabajar frente a una pantalla, pero en la práctica (y todos lo sabemos porque lo hemos experimentado), al tener al menos 30 minutos de trabajo ya empezamos a encorvarnos y nos vemos más como la imagen de la derecha, y esto se debe a que si bien la postura es correcta para la columna no es correcta o relajada para la visión.

Entonces, si buscamos una postura relajada para la visión y para nuestra estructura musculo esquelética deberíamos adoptar una parecida a la siguiente :

En este caso el usuario en la parte derecha de la imagen está adoptando una postura correcta de forna integral.

Por década la ergonomía ha sido muy ampliamente estudiada y se han realizado miles de pruebas para encontrar los valores adecuados para el mejor desenvolvimiento en el trabajo por parte de los usuarios. Todo esto apunta a que si el usuario puede mantener una postura relajada durante su horario de trabajo podrá ser más creativo y obtener una mayor concentración para realizar actividades con sus habilidades que estarán al 100% al poder trabajar con sus sentidos relajados.

¿Cuál es la Distancia y altura del monitor para evitar problemas de salud musculoesqueléticos?

Veamos un poco de información acerca de la distancia y postura correcta que debemos tener para trabajar frente al monitor.

Distancia:

La distancia ideal entre los ojos y el monitor debe ser de entre 40 y 70 cm, dependiendo del tamaño de la pantalla.

, dependiendo del tamaño de la pantalla. Como regla general, debe poder extender el brazo completamente y tocar la pantalla con la punta del dedo índice sin tener que inclinarse hacia adelante.

Si utiliza varias pantallas, colóquelas de forma que la principal esté frente a usted y las secundarias estén ligeramente a un lado.

Altura:

La parte superior de la pantalla debe estar a la altura de los ojos o ligeramente por debajo.

Esto significa que no debe tener que inclinar la cabeza hacia arriba o hacia abajo para ver la pantalla.

Puede ajustar la altura del monitor utilizando un soporte o colocando algunos libros debajo de él.

Recomendaciones adicionales:

El monitor debe estar inclinado ligeramente hacia atrás para que la parte superior esté más alejada de los ojos que la parte inferior.

Asegúrese de que la pantalla no esté reflejando ninguna luz brillante, ya que esto puede causar fatiga visual.

Use anteojos de computadora si los necesita para ver la pantalla con claridad.

Al seguir estas recomendaciones, puede ayudar a prevenir problemas de salud musculoesqueléticos como dolor de espalda, cuello y ojos, así como fatiga visual. Es importante recordar que la postura ideal variará de persona a persona.

Experimente con diferentes configuraciones hasta encontrar la que le resulte más cómoda recuerde que el dispositivo que estamos analizando hoy dispone de varias configuraciones de posición.

Los estudios realizados sugieren que usted adopte una postura de acuerdo a lo siguiente:

¿Cuáles son los problemas a largo plazo al tener mala postura corporal trabajando muchas horas frente al monitor?

Problemas musculo -esqueléticos:

Dolor de espalda y cuello: La mala postura puede provocar una curvatura excesiva de la columna vertebral, lo que a su vez puede generar tensión muscular, dolor e incluso lesiones como hernias discales.

Tendinitis y síndrome del túnel carpiano: Mantener las muñecas y los brazos en posiciones incómodas durante largos períodos puede provocar inflamación de los tendones y compresión del nervio mediano en la muñeca, respectivamente.

Artritis: La mala postura puede acelerar el desgaste del cartílago en las articulaciones, lo que puede conducir a la artritis.

Problemas circulatorios:

Varices: Sentarse durante largos períodos puede dificultar la circulación sanguínea en las piernas, lo que aumenta el riesgo de desarrollar varices.

Trombosis venosa profunda: En casos graves, la mala circulación puede provocar la formación de coágulos sanguíneos en las venas profundas de las piernas, lo que puede ser una condición médica muy peligrosa.

Otros problemas:

Fatiga visual: La mala postura puede obligar a entrecerrar los ojos o a inclinar la cabeza para ver la pantalla del ordenador, lo que puede provocar fatiga visual, sequedad ocular y dolores de cabeza.

Problemas respiratorios: Sentarse encorvado puede comprimir los pulmones y dificultar la respiración.

Sentarse encorvado puede comprimir los pulmones y dificultar la respiración. Estrés y ansiedad: La mala postura puede contribuir a una sensación de malestar general y aumentar los niveles de estrés y ansiedad.

Recomendaciones para prevenir estos problemas:

Ajustar la silla y el monitor: La silla debe ser ajustable en altura y respaldo para que pueda encontrar una posición cómoda que mantenga la curvatura natural de su columna vertebral. El monitor debe estar a la altura de los ojos y a una distancia de unos 50 cm.

Levantar y mover el cuerpo con frecuencia: Es importante levantarse y moverse al menos cada 30 minutos para estirar los músculos y mejorar la circulación.

Realizar ejercicios de estiramiento y fortalecimiento: Fortalecer los músculos de la espalda, el abdomen y las piernas puede ayudar a mantener una buena postura y reducir el riesgo de lesiones.

Fortalecer los músculos de la espalda, el abdomen y las piernas puede ayudar a mantener una buena postura y reducir el riesgo de lesiones. Visitar a un fisioterapeuta: Un fisioterapeuta puede evaluar su postura y proporcionarle ejercicios específicos para mejorarla.

Mantener una buena postura corporal mientras trabaja frente al monitor es esencial para prevenir una amplia gama de problemas de salud a largo plazo. Siga las recomendaciones anteriores para crear un espacio de trabajo ergonómico y proteger su salud.

Estas situaciones que enfrenta millones de personas a diario se denominan Síndrome del Oficinista.

Si queremos evitar el Síndrome de la Oficina o del Oficinista lo más recomendable es usar un Duex Float , Mobilepixel dispone de otras versiones de monitores flexibles para cada preferencia de los usuarios.

Conclusión.

Hemos visto el potencial que tiene este maravilloso dispositivo, digo maravilloso porque ahora lo usamos a diario en nuestra redacción, sirve para potenciar nuestro trabajo visualizando diversas cantidades de datos al mismo tiempo, pero a la vez lo usamos para reunirnos y realizar presentaciones de información que debemos compartir.

Al disponer de un Duex Float trabajar frente a un monitor durante horas es más cómodo y lo hacemos con el cuello y la visión mucho más descansada, de esa forma cuidamos nuestra salud gracias a un dispositivo diseñado ergonómicamente.

Finalmente lo puntuamos de esta forma:

Calidad en la fabricación Precio Innovación Opciones de personalización Disponibilidad en la entrega Compatibilidad Ergonomía

Le damos una calificación excelente especialmente en ergonomía.

Donde comprarlo:

Duex Float, portable stacked monitor

https://www.mobilepixels.us/products/duex-float

