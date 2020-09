Dulces Criollos El Hatillo: la mejor opción en el Este de Caracas

Más de 25 años lleva Dulces Criollos El Hatillo regalando sabor y tradición al pueblo venezolano, específicamente el caraqueño. Las puertas de esta deliciosa opción en el este de Caracas abrieron en 1991, desde entonces no han dejado de trabajar constantemente para complacer paladares.

Este bonito emprendimiento viene desde casa, y es que es una tradición y pasión familiar que ha recorrido varias décadas.

Para una de las fundadoras, Magaly Arvelo esta empresa trae consigo un valor especial, y es que se enfocan más en lo sentimental, que en lo monetario. “Significa familia en lucha y crecimiento”.

Dulces Criollos El Hatillo tiene más de 30 años en el pintoresco pueblo de El Hatillo. Maneja un amplio menú en el que encontrarás tortas tradicionales como las de auyama, jojoto, de pan, torta quesillo y las más deseadas por todos: Choco Fresa, Dandy, Oreo, Arequipe, Coco, Festival, entre otros postres que le darán a tu paladar un sabor inigualable.

Dulces Criollos El Hatillo ofrece lo mejor en dulces venezolanos y un sinfín de opciones. Artistas y personalidades venezolanas no se han salvado de esta divina tentación que ofrecen estos emprendedores con más de 30 años en el mercado enfocados en la repostería criolla.

A pesar de la situación que enfrenta Venezuela, Dulces Criollos El Hatillo continúa apostando al país, llevando amor y sabor a través de sus tortas y postres.

