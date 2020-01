Durante 2019 se lanzaron 5 redes comerciales y se realizaron al menos 30 pruebas de 5G

BUENOS AIRES, 21 de enero de 2020.- Operadores y fabricantes de tecnologías móviles continuaron demostrando durante 2019 el potencial de las redes 5G en América Latina para casos de uso que van desde la banda ancha móvil mejorada (eMBB) hasta Internet de las Cosas Masiva (MIoT). Según datos relevados por 5G Americas, cinco redes 5G comenzaron a operar durante 2019.

La red 5G encendida en Uruguay en abril de 2019 utiliza la banda de 28 GHz, mientras que en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos (diciembre) un operador emplea la banda de 600 MHz. También en el mes de diciembre, operadores en Trinidad y Tobago y Surinam anunciaron lanzamientos de redes 5G para servicios como acceso fijo-inalámbrico (FWA). En Aruba, en tanto, se dio a conocer un contrato para el desarrollo de una red 5G.

Por otro lado, durante 2019 se ejecutaron al menos 30 pruebas 5G en 12 países. La mayoría de estos ensayos ocurrieron en el tercer trimestre de 2019, demostrando principalmente el uso de eMBB en smartphones. También se probaron sesiones de realidad aumentada, aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT) para industria y ciudades inteligentes, tele salud y banda ancha fija-inalámbrica.

El relevamiento de 5G Americas incluye las pruebas anunciadas públicamente durante el año 2019 en 20 países de América Latina. Es preciso considerar que existen pruebas 5G que se no se informan públicamente y que forman parte del proceso de mejora de las redes de telecomunicaciones derivadas de inversiones en infraestructura de red.

Las pruebas de tecnología 5G relevadas por 5G Americas emplearon principalmente la banda de 3,5 GHz y en menor medida, la de 28 GHz.

Tres países concentraron la mayoría de las pruebas (18, equivalente al 60 por ciento del total). En Brasil se reportaron 10 ensayos, mientras que Chile y Perú aportaron 4 cada uno. En Brasil y Perú, las pruebas utilizaron espectro de la banda de 3,5 GHz, mientras que en Chile se incluyó esa banda y la de 28 GHz.

En mercados como Ecuador, México y República Dominicana se realizaron algunos anuncios de pruebas 5G, pero la información disponible no ha permitido especificar las frecuencias utilizadas y los casos de uso experimentados.

En la región se han registrado anuncios de pruebas 5G desde 2016, en mercados como Argentina, Brasil, Colombia y México. Por lo anterior, una menor participación o ausencia de ensayos en el ejercicio de 2019 no necesariamente indica que en esos mercados haya ausencia de pruebas 5G.

Como es de público conocimiento, la tecnología 5G requerirá de espectro de bandas bajas, medias y altas para atender una variedad de conexiones y servicios. Las pruebas 5G muestran la importancia de contar con “hojas de ruta” que consideren la armonización del espectro a nivel internacional de bandas como 3,5 GHz y 28 GHz, así como mecanismos que permitan su ordenamiento para permitir usos sin interferencias.

Espectro 5G en América Latina

Por lo menos cinco administraciones nacionales planean asignar espectro considerado como apto para 5G dentro de los próximos 18 meses: Brasil, Chile, Ecuador, México y Perú. La banda de 3,5 GHz es considerada en estos concursos. Además de los cinco países en los que ya operan redes 5G, en Chile, México y Perú se tienen bloques de la banda de 3,5 GHz que fueron concesionados para otros servicios (acceso fijo-inalámbrico) a empresas de telecomunicaciones, en los que puede permitirse su uso para nuevos servicios móviles.

