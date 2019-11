Economista Asdrúbal Oliveros a los comerciantes: “Los dólares rayados no pierden valor”

Ante el rechazo de algunos comercios de aceptar, de manos de los clientes, dólares “rayados” o algo deteriorados, el economista y director de la firma Ecoanalítica calificó la acción como un “criterio sin sentido” que lo que hacer es perjudicar a los venezolanos.

Así lo expresó en un mensaje publicado en su cuenta en Instagram @aroliveros. El economista realizó un llamado de conciencia a los comerciantes para que desistan de las trabas al momento de recibir los dólares.

“Algunas personas y comercios establecen ciertas parámetros para aceptar los billetes americanos, como por ejemplo, que no estén deteriorados, rayados o inclusive que sean del año 2013 en adelante. “¿De dónde sacan eso?”, se cuestionó Asdrúbal Oliveros.

“Ese tipo de política o criterios no tienen ningún sentido (…) de lo único que tienen que cuidarse es de que el billete no sea falso porque hay muchos que pueden venir de países vecinos y eso es un riesgo”, instó el director de Ecoanalítica en el video.

“El billete no tiene que ser nuevo para usarse (…) el valor del dinero se lo da la gente, es un tema fiduciario”, es decir, depende del crédito o de la confianza que merece por parte de las personas, insistió en sus declaraciones.

Agregó que el día que la persona decida “depositar sus dólares fuera del país esos criterios (de un billete roto o manchado) no aplican y no le van a impedir hacer el depósito. Esas son arbitrariedades que se están aplicando sin sentido (…) los billetes no deben ser nuevos para ser aceptados”.

“No le pongamos más complicaciones a la gente, no se pongan con exquisiteces y tonterías. Lo que van a terminar buscando es que las personas no compren, se moleste y que el proceso de compra sea más complicado. Hay que ir flexibilizando el manejo del billete (dólar) porque cada vez vamos a usar más divisas”, concluyó Oliveros en su mensaje.

