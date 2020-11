Economista Luis Oliveros; Las sanciones no han funcioando por lo que gane quién gane deben revisarse

Algo que muchos ya han afirmado, la estrategia de sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela es totalmente inefectiva y debe ser repensada, ya que es la población y no quién dice el gobierno norteamericano, los verdaderos afectados por su accionar.

El economista Luis Oliveros opinó este miércoles que gane quien gane la Presidencia de los Estados Unidos, la estrategia de las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro “debería cambiar” porque, a su juicio, ha pasado “bastante tiempo” y el objetivo del cambio político no ha ocurrido.

Entrevistado Unión Radio, Oliveros señaló que si Donald Trump es reelegido las sanciones no serán cambiadas sino que serán reforzadas. “Yo esperaría un bloqueo o intento de bloqueo buscando escalar el conflicto”, remarcó.

Si gana Joe Biden, dice, pudiera haber una “revisión” de esas medidas. “Más aun revisando el precedente que tuvo con Cuba (…) Y al no ganar en Miami no se dejaría arrastrar por los radicales de Miami”, consideró.

Oliveros también se refirió a Citgo, la filial de Pdvsa en EEUU, señalando que “solo un milagro” puede salvarla de un proceso frente a los acreedores.

“Para mí, Citgo está perdida desde hace tiempo. Ojalá me equivoque y las cosas cambien en el camino”, dijo. “Ojalá, gane Trump o Biden, entiendan la necesidad de que Venezuela renegocie las acreencias teniendo a Citgo como colateral (…) Hay mucho dinero en juego y con Citgo pasa que hay una mucha competencia y el primero que llegue por el botín se lo va a quedar, y lamentablemente la deuda es grande”.

Economista Luis Oliveros; Las sanciones no han funcionado, por lo que gane quién gane deben revisarse was last modified: by

En : Economía