Ecuador comenzó a enterrar más de 1000 fallecidos por el Coronavirus

Con la situación de recogida de cadáveres ya estabilizada en parámetros normales, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Guayaquil se aboca al proceso de inhumación de los cerca del millar de cuerpos que quedan en las morgues y a reforzar las infraestructuras médicas con dos nuevos hospitales, en medio de la pandemia por la enfermedad del COVID-19.

El objetivo del jefe de la Fuerza, Jorge Wated, es enterrar a cerca de cien cadáveres diarios, que hoy se encuentran en las pequeñas morgues de los hospitales y repartidos en siete contenedores refrigerados instalados en los últimos días en la urbe.

IDENTIFICACIÓN DE DIFUNTOS

En declaraciones a Efe, el encargado para las operaciones de emergencia la ciudad costera confirmó que se estaba implementado un sistema para que los familiares supieran en todo momento dónde se hallaban sus seres queridos, dado que por la posibilidad de contagio, el proceso se hacía bajo extremas medidas de seguridad.

“Desde hoy, familiares de los fallecidos podrán revisar en http://coronavirusecuador.com en qué camposanto y nicho reposan sus restos”, confirmó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tras algunas denuncias sobre el paradero de los difuntos.

Y es que en la última semana se han recogido en Guayaquil, capital de la provincia ecuatoriana más castigada por el COVID-19, más de 1.300 cadáveres, entre domicilios, hospitales o aquellos que fueron recolectados por funerarias privadas.

En una jornada más marcada por la condena de ocho años de prisión al exmandatario Rafael Correa que por la situación sanitaria, Moreno precisó que 146 ecuatorianos “tuvieron un sepelio digno” el lunes y que las autoridades continuarán diariamente esa labor “con cada uno de los hermanos fallecidos”.

La provincia suroccidental de Guayas ha sido escenario en los últimos diez días de una situación dramática por la acumulación de cadáveres, que ahora parece ya resuelta, y de contagios.

Solo esa provincia registraba 2.706 casos, un 67,7% del total en el país (3.995, conforme al último parte), y los fallecimientos ascendían a 138, el 62,7% de todo el país (220), aunque hay otros 182 decesos no confirmados pero aparentemente causados por el virus.

En una entrevista con Efe, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, auguró que en los próximos días se “aplanará” la curva de casos de coronavirus en Guayaquil, aunque advirtió que todavía quedan por delante “días duros”.

“Estamos, prácticamente, llegando al fin de este ascenso exponencial en Guayaquil”, señaló el responsable al destacar que las cifras del país son “altas”, aunque se encuentran aún por debajo de los márgenes de otras regiones azotadas por la enfermedad, como países de Europa y Asia.

