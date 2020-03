ECUADOR prohíbe el ingreso de extranjeros y ecuatorianos por la propagación del coronavirus

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha anunciado este sábado una serie de medidas para la lucha contra la propagación del nuevo coronavirus en el país, entre las cuales destaca la prohibición de la entrada a Ecuador de extranjeros (desde el 16 de marzo) y ecuatorianos (desde el 17 de marzo).

Asimismo, se prohíben «eventos masivos, incluidos los de Semana Santa» y entra en vigor una «restricción de encuentros a un máximo de 30 personas, incluyendo cines, teatros, circos, gimnasios y fiestas».

Previamente, Lenín Moreno anunció este miércoles durante un discurso televisivo que había dispuesto a la ministra de Salud, Catalina Andramuño, declarar la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

