Eddy Herrera deja salir sus mejores letras en “Libre”

Miami, FL, 11 de mayo de 2021.- (@MinayaPR) Como muchos saben, luego del canto, otro de los talentos del ganador del Latin GRAMMY® Eddy Herrera y de las cosas que más disfruta hacer, es componer. Algo que nueva vez ha dejado claro en su nueva producción “Libre”, la cual salió al mercado recientemente en todas las plataformas digitales.

“El galán del merengue”, ha escrito tres de las 11 canciones que componen la producción: “Libre”, homónima del disco, “Te pido perdón” y “Por última vez”.

Este álbum, en el cual se destacan los compositores Leonardo Robles Ernesto Díaz (El Duende), Daniel Santacruz, Eurípides Lora y Jessie Uribe, Herrera ha complacido a muchos, ya que está compuesta por ocho merengues, dos baladas y una bachata.

“Estoy muy contento con el resultado que dejó el haber trabajado con grandes profesionales, tanto los compositores, productores, arreglistas y los colegas de las colaboraciones, todos, pusieron lo mejor de lo mejor, para que ‘Libre’ quedara con la calidad y el sabor que estábamos esperando. Sé que la gente se lo disfrutará completico”, expresó Herrera quien recientemente fue nominado en cuatro categorías de los Premios Soberano.

“Ojalá que no te duele”, ha sido el segundo sencillo que sale de este disco que contó con la producción y arreglos de Edwin García.

Además del lanzamiento del tema “Ojalá Que No te Duela”, Herrera acaba de lanzar su Disco #16 del que espera muy buenos resultados como sus anteriores.

Este disco está compuesto por 11 canciones; 8 merengues, 1 bachata y 2 baladas. Edwin García, Moisés Sánchez, Juan Daniel Montero y Richy Rojas trabajaron como productores y arreglistas del mismo. Mientras que las mezclas y masterización fueron realizadas por: Moisés Sánchez, Allan Leschornn, Juan Tavárez, Richy Rojas y Andrei Fossari.

