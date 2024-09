Edgardo “El Bambino” Lanza Nuevo Videoclip “Cuando Me Miras”

Edgardo “El Bambino” Otero Lugo, un destacado vocalista con más de cuatro décadas de trayectoria en la música, se complace en anunciar el lanzamiento de su nuevo videoclip titulado “Cuando Me Miras”. Este sencillo es una muestra más de su inigualable talento y pasión por la música.

Edgardo comenzó su carrera musical de la mano del reconocido músico y compositor Edwin Crespo, autor de la famosa pieza musical “Jubileo 20” de la Sonora Ponceña de Puerto Rico. En su pueblo natal de Vega Baja, formó parte de la orquesta Ética en 1975, con la cual cosechó numerosos éxitos a nivel local. En 1981, se unió a la orquesta Los Rukanos, presentándose en diversas plazas.

Con el auge del merengue, la orquesta se transformó en La Sensación del Merengue. En 1985, Edgardo recibió una oferta para grabar por primera vez con el señor Chuky Acosta del Conjunto Quisqueya, en un proyecto para el señor Nelson García. Posteriormente, se unió a la orquesta La Nueva Época del señor Ángel Rivera, con la cual ganaron el primer torneo de orquestas del área norte de Puerto Rico.

En los años 90, Edgardo formó parte de un proyecto en Puerto Rico con el señor Wilfrido Vargas, grabando “Proyecto Puerto Rico”. A finales de los 90, regresó a sus raíces salseras con la orquesta Éxodo y luego se unió a la orquesta Homenaje del señor Rafy Santana. En 1998, recibió una invitación del señor Charlie Collazo (QEPD) para audicionar con la orquesta Corporación Latina de Puerto Rico, iniciando un nuevo capítulo en su carrera con numerosas presentaciones en toda la isla y Estados Unidos.

Después de una pausa en su participación con la orquesta Corporación Latina debido a su servicio militar entre 2006 y 2010, Edgardo regresó al frente de la orquesta en 2011. En 2012, tuvo la dicha de presentarse en el famoso Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico. En 2019, culminó su participación con la orquesta y se mudó a Estados Unidos, donde ha realizado varias presentaciones como solista en la Florida Central.

Actualmente, Edgardo ha lanzado cuatro sencillos: “En Aquel Viejo Café”, “Por Nada”, “De Donde Llegaste Tú” y su más reciente éxito “Cuando Me Miras”. Con arreglos de Kevin Figueroa y composición de Jorge del Valle, este nuevo sencillo promete conquistar los corazones de sus seguidores y continuar su legado musical.

