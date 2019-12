Edo. Miranda, Decapitan a un hombre y dejan su cabeza en un Arbolito de Navidad. Funcionarios policiales hallaron el cadáver de Luis Miguel Solano Campo, de 18 años de edad, tras enfrentarse con un grupo de delincuentes, de quienes se presume fueron los autores del hecho.

La Policía municipal de Paz Castillo señaló que fueron alertados sobre el enfrentamiento que sostenían hombres armados en el sector.

Al llegar al sitio, los uniformados fueron emboscados por los pistoleros, quienes posteriormente huyeron por una zona boscosa en medio de un intercambio de balas.

Los funcionarios persiguieron a los atacantes y en la parte alta del sector encontraron el cadáver decapitado y con heridas de bala de Solano. A pocos metros del cuerpo estaba la cabeza de la víctima, en un arbolito de Navidad.

