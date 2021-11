Eduardo Sapene solicitó ayuda para su hija Michelle que sufre Esclerosis Múltiple

A través de la red de crowfunding GoFundme, el reconocido periodista Eduardo Sapene solicitó ayuda para su hija Michelle Sapene que sufre Esclerosis Múltiple.

El comunicado del periodista en la red social fue el siguiente, donde explica al difícil situación que padece su hija:

Yo, Eduardo Sapene, mi esposa Fina y nuestra hija Michelle estamos pasando por circunstancias en nuestras vidas que están más allá de nuestro control, en todos los aspectos, existenciales, emocionales, espirituales y principalmente económicos desafortunadamente. Dirigirme a ustedes en estos momentos, no es fácil, pero si, inminentemente necesario.

Nuestra única hija Michelle ha venido por años lidiando con una condición neurológica debilitante en su esencia, conocida como Esclerosis Múltiple. El deterioro de sus capacidades físicas debido a la exacerbación de esta condición neurológica fue exponencial durante esta pandemia llevándola a una condición de desnutrición severa asociada a un falla acelerada de sus funciones renales, hematológicas y electrolíticas desencadenada por una neumonía severa por un organismo muy difícil de tratar. El sábado 16 de Octubre perdió el conocimiento y fue llevada en ambulancia al centro de emergencia mas cercano donde afortunadamente la lograron estabilizar antes de ser trasferida a la Unidad de Cuidados Intensivos en donde ha permanecido hasta el día de hoy.

A los pocos días presentó un paro cardiorrespiratorio, que afortunadamente respondió a las maniobras de resucitación, quedando intubada y con un respirador asistiéndola. Su condición renal deteriorada ha ameritado de hemodiálisis diaria. Debido a la condición pulmonar no se ha podido desconectar por completo del respirador, haciendo necesario realizarle una traqueotomía.

Michelle se mantiene alerta, luchando con estas situaciones tan desconocidas y tan difíciles para ella. Está al tanto de todos los pormenores y de nuestra situación como padres y sobre todo de nuestra fragilidad física y emocional de estar luchando a su lado con la progresiva carga económica sobre nuestros hombros. Su angustia principal es el saber que todos los gastos involucrados son imposibles en nuestras condiciones de estar sin empleo y sin ningún tipo de seguro médico. Todo nuestros ingresos, ahorros y pertenencias materiales se han consumido en los primeros días de su hospitalización.

Todo esto es tan nuevo para nosotros como familia, que hemos trabajado y luchado a lo largo de nuestras vidas para que nunca tuviéramos que pasar por las condiciones de incapacidad extrema desde el punto de vista económico para continuar ofreciéndole a Michelle la oportunidad de que pueda salir de todo esto y continuar con sus ilusiones de vida.

No es que Michelle es nuestra única hija, sino que solo tiene 40 años de edad y un mundo de posibilidades que se mueven entre su mente y su corazón para que se conviertan en oportunidades.

Muchas gracias de antemano, por su solidaridad y por permitir que su bondad, compasión y benevolencia resuenen con nuestra situación familiar.

Que Dios les haga llegar las bendiciones que desde nuestros corazones les enviamos

Muchas Gracias por todo

Si desea hacer una aporte puede visitar el enlace de la campaña de recaudación:

https://www.gofundme.com/f/ayudemos-a-michelle-sapene

