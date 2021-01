EDUCACIÓN EN LLAMAS: UN ATAQUE MÁS A LA EVOLUCIÓN DE LA CULTURA VENEZOLANA.

Siempre he pensado que la educación está en el ADN de los venezolanos, desde que nacemos, nuestros padres siempre nos han enseñado conductas y acciones las cuales tenemos que aplicar para formar parte de esa sociedad que está afuera de las pareces de nuestros hogares, nos inculcan valores y nos orientan a saber qué es lo correcto y no lo correcto, luego viene la etapa donde aparecen los colores, los números, las letras y las formas, una etapa que sin duda disfrutamos como niños, entendiendo que este sería el primer paso para entrar en el mundo de la educación y la formación académica.

Luego viene esa etapa de la primaria y bachillerato, donde comprendes que la educación es un valor que prevalece en las familias, te encuentras con personas que aprenden lo mismo que tú, que a pesar de las diferencias que puedan existir, todos estamos en ese espacio con un mismo objetivo: OBTENER LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENFRENTAR EL MUNDO UNIVERSITARIO.

He aquí donde inicia todo, donde entendemos de otra manera, todo lo que tus padres y tus maestros te han enseñado, donde comprendes que es necesario ser profesional para poner obtener las metas que deseas, siempre y cuando no olvidemos esos valores que nos enseñaron en casa, porque a fin de cuentas, como dice el dicho: «LA EDUCACIÓN VIENE DE CASA».

A lo largo de mi carrera universitaria, he sido testigo de muchos ataques que ha recibido la universidad en la que estudió (UNIVERSIDAD DE ORIENTE), desde persecuciones a autoridades, profesores y estudiantes, hasta robos, vandalismo; sin mencionar los presupuestos injustos que aprueba este «Socialismo del siglo XXI» que no alcanza para nada, el sueldo de los profesores que no son los justos por enseñarnos lo que saben y miles de cosas que contar, que hacen que los venezolanos ya no vean la educación como herramienta para poder materializar sus metas y sueño.

El día 4 de enero, se pudo presenciar el constante ataque hacia nuestra casa más alta, de manera «casual», se hicieron actos vandálicos en los núcleos de Sucre, Nueva Esparta y Monagas, destrozando gran parte de la infraestructura de nuestra institución, teniendo en cuenta que desde que se inició la etapa de la cuarentena radical, muchos profesores, estudiantes y obreros, han hecho todos los esfuerzos para mantener limpia y en buenas condiciones, nuestros espacios de conocimiento, el día 5 sucedió la quema de la escuela de Ciencias de la Tierra en el núcleo Bolívar, dejando inservible una gran cantidad de espacios para la comunidad universitaria.

Hago este tipo de menciones porque en el 2020 también sufrimos este tipo de ataques y no obtuvimos respuestas y soluciones acordes a lo sucedido, acción que alarma a los que pensamos diferente, a los que verdaderamente creemos en esta arma tan poderosa como lo es la educación; sin embargo siento que el país y la universidad, están pasando por esa etapa del fénix, donde de las cenizas renace, pero tenemos que ser consciente que somos parte de ese renacer, de defender y resguardar esas cenizas y de trabajar en la evolución de la misma, para que pueda volar y ser mejor de lo que alguna vez fue.

En estos momentos debemos estar más unidos que nunca, debemos comprender la dimensión de lo que está sucediendo, debemos entender que somos parte de la solución y de la importancia que tiene la educación en tu vida, en tu familia y en tu país, debemos estar alertas y defender cada uno de esos conocimientos, libros, pupitres y pasillos que tanto le han dado a Venezuela, porque de cara a la reconstrucción de la nación, La UNIVERSIDAD DE ORIENTE será parte fundamental para crecer y ser mejores.

