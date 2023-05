Edwin “El Calvito” Reyes presenta “Baila Cha Cha Cha”

En los pasados años, hemos tenido la dicha de conocer a varios artistas quienes cada día apuestan a sí mismos, sin miedo al qué dirán, trayéndonos temas que de inmediato se pueden convertir en nuestros favoritos; futuros clásicos. Este es precisamente uno de esos casos. Edwin “El Calvito” Reyes, nos vuelve a deleitar con un tema fresco y atrevido, pues nos presenta su nuevo tema llamado “BAILA CHA CHA CHA”.

Un noviembre del 2012, nuestro amigo El Calvito, se presentó en el Congreso de la Salsa en Corea del Sur, junto al fenecido trombonista (Orgullo de Guánica, PR) Greg Peña (EPD), y Carlos Betancourt (Coronel Retirado del Ejército de los Estados Unidos), y en ese entonces de forma jocosa (“Guateque”) formaron un tema en ritmo de cha cha cha, cual puso a bailar a todos los maestros en forma de coreografía, trayendo una chispa que no era la común (Visuales en el Video musical).

Poco más de 11 años después, El Calvito, hace lo mismo en el Congreso de la Salsa en Chicago, y cuando notó que más de 10 bailarines profesionales se treparon a la tarima a bailar con el, fué cuando decidió darle formalidad a este fenómeno ritmo, cual hoy, se hace hasta raro escuchar en las ondas radiales y/o clubes. El Cha Cha Cha es muy bailado en academias, a nivel mundial.

Fueron los mismos bailarines quienes motivaron al Calvito, a plasmarlo a nivel mundial.

Este tema “Baila Cha Cha Cha”, composición del propio Calvito Reyes y arreglo del Vezenolano Tupac Romero, es un tema extremadamente bailable, jocoso y donde una gran cantidad de países, respetuosamente son mencionados, pues sabemos que bailan cha cha cha.

Al momento de este comunicado, sentimos la seguridad, de que será de su agrado y usted lo añadirá a su “playlist” favorito.

Definitivamente, podemos ver como nuestro amigo “El Calvito” Reyes, sigue atreviéndose a ser diferente; apostando a su visión y la de su equipo.

“Baila Cha Cha Cha” fué realizado en conjunto entre, JOSMastering Studios y Natanohe Studios, (Ambos en Venezuela) y Harmony Recording Studios en Orlando, FL.

«Baila Cha Cha Cha» ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y se puede apreciar a través del canal de YouTube de Edwin “El Calvito” Reyes en tres formatos diferentes:

Para Contrataciones:

CON CLASE RECORDS

Oficina: +1-912-980-8476

(Disponible en WhatsApp)

E-mail: ConClaseArtist@gmail.com

Conoce a Edwin “El Calvito” Reyes más a fondo.

TODOS SUS ENLACES AQUI: https://linktr.ee/elcalvitoreyes

Video Oficial: https://youtu.be/ARc8aSi5IlU

Video Lyric: https://youtu.be/OuOfBgS8-5I

Video Karaoke: https://youtu.be/OuOfBgS8-5I

Edwin “El Calvito” Reyes presenta “Baila Cha Cha Cha” was last modified: by

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: