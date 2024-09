Edwin “El Calvito” Reyes Presenta: BAILABLE INTERNACIONAL “En Honor a Los VETERANOS (Héroes de la Nación)” #2

Orlando, FL – Edwin “El Calvito” Reyes, reconocido artista de la salsa, se enorgullece en anunciar su próximo evento en vivo, el Bailable Internacional “En Honor a Los VETERANOS (Héroes de la Nación)” #2, que se llevará a cabo el sábado, 9 de noviembre en Legends Resto & Lounge, ubicado en 5250 International Drive, Orlando, FL.

Este evento especial tiene como objetivo rendir homenaje a los veteranos del ejército de los Estados Unidos, así como a los policías, bomberos y primeros respondedores, quienes han dedicado sus vidas a proteger y servir a la nación. Será una noche llena de música, baile y reconocimiento a estos héroes.

Artistas Invitados:

Chamaco Rivera: Una leyenda de la salsa que ha dejado una huella imborrable en el género con su estilo único y su energía en el escenario.

El Calvito Reyes: El anfitrión de la noche, actualmente considerado como El Embajador de la Salsa Nueva, trayendo espectáculos de altura en cada tarima que se presenta. Un líder quien con su programa «Metido En Mi Garaje TV» se ha convertido en una figura internacional, muy respetado por colegas y leyendas de la salsa.

Izis La Enfermera de la Salsa: Una de las voces femeninas más destacadas en el mundo de la salsa, conocida por su poderosa voz y su presencia escénica.

Iván Cacú: Directamente desde las Islas Canarias, este talentoso artista traerá su estilo único y su energía contagiosa.

: Directamente desde las Islas Canarias, este talentoso artista traerá su estilo único y su energía contagiosa. Christian Ray: Un joven talento que está haciendo olas en la escena de la salsa con su voz y su estilo fresco.

Detalles del Evento:

Fecha: Sábado, 9 de noviembre

Lugar: Legends Resto & Lounge, 5250 International Drive, Orlando, FL

: Legends Resto & Lounge, 5250 International Drive, Orlando, FL Hora: Las puertas se abrirán a las 7:00 PM y el evento comenzará a las 8:00 PM

Compra de Boletos:

Los boletos ya están disponibles y se pueden adquirir en línea a través de Tickeri. Se recomienda a los asistentes comprar sus boletos con anticipación para asegurar su lugar en este evento especial. No esperen a los últimos días para adquirir sus boletos. ¡Haz tu grupo ya y prepárate para una noche inolvidable!

COMPRA TU BOLETO AQUÍ

Producción:

Este evento es una producción de Con Clase Media Group y La Feria Salsera, organizaciones comprometidas con la promoción de la música salsa y el reconocimiento de aquellos que han servido a la comunidad y al país.

