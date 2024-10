Edwin “El Calvito” Reyes presenta “Mi Tremendo Parrandón” junto a Prodigio Claudio

Orlando, FL. – Edwin “El Calvito” Reyes, en esta ocasión, nuevamente une fuerzas con el Cuatrista Nacional de Puerto Rico, el Maestro Prodigio Claudio, para presentarnos un tema atrevido que nos transporta a esos tiempos que el salsero tanto atesora en épocas navideñas. Su nuevo sencillo, titulado “Mi Tremendo Parrandón”, promete ser un éxito que resonará en los corazones de los amantes de la salsa.

“Mi Tremendo Parrandón” es una composición original de Prodigio Claudio, quien también colaboró con el trombonista Luis Ginés para realizar el arreglo. Este tema surge como una secuela del éxito navideño anterior, “Salsa con Trova en Navidad”, con el objetivo de captar la atención de todos aquellos que disfrutan de la parranda en tiempos festivos.

Grabado entre los estudios de Harmony Recording Studios en Orlando, FL, Master Music Studios en Lakeland, FL, y Con Clase Media Group, “Mi Tremendo Parrandón” está diseñado para hacer bailar y cantar a todos.

A nivel global, colegas y maestros del medio han catalogado a Edwin “El Calvito” Reyes como “Una de las Caras Nuevas de la Salsa”, destacando su creatividad, constancia y perseverancia en el ámbito internacional. Reyes es un artista completo, dentro y fuera de los escenarios, que día a día demuestra liderazgo y profesionalismo en su máxima expresión.

Por su parte, Prodigio Claudio es altamente reconocido como “El Cuatro Nacional de Puerto Rico”. Con más de 45 años de trayectoria, ha recorrido el mundo llevando la cultura de la isla de Puerto Rico en su máxima expresión. Actualmente, se encuentra de gira con el legendario Willie Colón.

“Mi Tremendo Parrandón” combina magistralmente el sonido de ayer con el de hoy, y estamos seguros de que se convertirá en un clásico navideño en los próximos años. ¡Apoyemos a estos grandes artistas y disfrutemos de este nuevo éxito!

