Edwin ‘El Calvito’ Reyes sacude el 2025 con «El Karma»

Con Clase Media Group, de Puerto Rico, y 7PM Records, radicados en México, presentan un tema extremadamente atrevido titulado «El Karma», interpretado por el cantautor puertorriqueño Edwin «El Calvito» Reyes. ¿Que si es bailable? Tratándose de quienes lo produjeron y quién lo interpreta, definitivamente es un bombazo bailable que el público ha estado esperando para empezar el año 2025 como se debe.

«El Karma» es un tema escrito por la aclamada compositora mexicana Ele Cruz, con un arreglo espectacular realizado por el también mexicano y dueño de 7PM Records, el productor Eric «Pochis» González.

La canción envía un mensaje contundente a todos aquellos, en cualquier nivel de vida, que se nutren de la maldad basada en mentiras, calumnias y hasta el famoso «bullying» cibernético. ¿Que muchos de esos hay, verdad?

Este tema busca transmitir y hacer comprender que no vale la pena ser así; que se puede vivir en paz, ya que la vida misma es quien cobra lo mal hecho. En la calle se dice mucho: «La vida pasará factura a ese o esa que obró mal», entre otras expresiones. Algunos ven «El Karma» como una fuente religiosa o creencia, pero en esta ocasión, el productor Eric «Pochis» González y la compositora Ele Cruz desean resaltar aún más la importancia de «Hacer el bien, sin mirar a quién».

En cuanto a la interpretación de este tema, se resalta la explosividad que caracteriza al gran artista Edwin «El Calvito» Reyes, quien no deja de sorprender con su enorme evolución musical y su trabajo detrás de cámara como comunicador. Catalogado por varias leyendas y colegas actuales como el «Embajador de la Salsa Nueva».

Se espera de todo corazón que este tema sea del agrado del público. Al momento de este comunicado, se tiene la seguridad de que será bien recibido y añadido a las playlists favoritas en YouTube, Spotify, Apple Music, entre otras plataformas.

Definitivamente, se puede apreciar cómo Edwin «El Calvito» Reyes continúa atreviéndose a ser diferente con cada grabación, apostando por su visión y la de su equipo.

