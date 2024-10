Edwin “El Calvito” Reyes y Fabián Rosales Unen Fuerzas en su Nuevo Sencillo “El Coquí y el Chileno”

Orlando, FL. – Clase Media Group y Fabián Rosales Music se enorgullecen en presentar el lanzamiento del nuevo sencillo del aclamado cantautor puertorriqueño Edwin “El Calvito” Reyes, en colaboración con la destacada estrella chilena Fabián Rosales. El tema, titulado “El Coquí y el Chileno”, promete ser un éxito rotundo en la escena musical internacional.

“El Coquí y el Chileno” es una composición del legendario compositor puertorriqueño Edgardo Irizarry, conocido por su habilidad para crear melodías que resuenan profundamente con el público. El arreglo musical, a cargo del talentoso chileno Robert Requena y su equipo en Medellín, Colombia, aporta una frescura y sofisticación que eleva la canción a nuevas alturas.

La canción narra la peculiar y encantadora historia de un Coquí y un Chileno, quienes a través de sus viajes a Puerto Rico y Chile, descubren una conexión inesperada. Basada en una historia real, donde un chileno se enamoró de Cabo Rojo durante su visita a Puerto Rico, esta pieza captura la esencia de la salsa con una narrativa rica y emotiva.

La interpretación de Edwin “El Calvito” Reyes y Fabián Rosales es simplemente electrizante. Ambos artistas, conocidos por su energía y carisma en el escenario, han logrado crear una química única que se refleja en cada nota de esta canción. Con una base de seguidores leales y un reconocimiento internacional, esta colaboración es una de las más esperadas del año.

“El Coquí y el Chileno” no solo es una celebración de la música salsa, sino también un testimonio del poder de la colaboración artística. La combinación de talentos de Puerto Rico y Chile demuestra que la música no tiene fronteras y que, a través de ella, se pueden contar historias universales que tocan el corazón de las personas.

Este lanzamiento marca un hito importante en las carreras de ambos artistas y reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia musical. Estamos seguros de que este sencillo se convertirá en un favorito en las plataformas de streaming como YouTube, Spotify, Apple Music, y muchas más.

