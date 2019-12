Michael Kozak aclara que EEUU «NO apoya a Guaidó», sino a las «instituciones democráticamente constituidas»

En recientes declaraciones de Michael Kozak, subsecretario de Estado de Estados Unidos asegura que su gobierno “apoya a las instituciones democráticas no a Juan Guaidó como persona, si no como presidente electo de la Asamblea Nacional”, en otras palabras al momento que Guaidó deje su cargo como «presidente interino» el mismo que está definido por su ocupación temporal cómo presidente del parlamento venezolano, este dejará de ser apoyado por el gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con expertos consultados, de darse esto, la posición que Estados Unidos toma a través del apoyo de un líder temporal, se reiniciaran cuando a Guaidó le expire el cargo cómo presidente del parlamento. Lo que significaría un retroceso en la política norteamericana respecto a Venezuela, hasta que otro líder tome la posición de Guaidó.

Declaraciones de Michael Kozak,:«Nuestro apoyo ha sido a las instituciones democráticas en #Venezuela, no a @jguaido como persona, si no como presidente electo de la @AsambleaVE Apoyaremos a cualquiera que ocupe ese puesto».

Michael Kozak, subsecretario de Estado de Estados Unidos asegura que su gobierno “apoya a las instituciones democráticas no a Juan Guaidó como persona, si no como presidente electo de la Asamblea Nacional” pic.twitter.com/suKb4oGdfN — Sergio Novelli (@SergioNovelli) December 6, 2019

