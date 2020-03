EEUU aprueba un Test Rápido para el covid-19 que da resultados en 45 minutos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA por sus siglas en inglés) anunció este sábado que ha sido aprobada una prueba de diagnóstico rápido, que podría detectar el coronavirus en 45 minutos.

La compañía de diagnóstico molecular Cepheid, con sede en California, expresó este sábado en un comunicado que la víspera había recibido una autorización de uso y que las pruebas comenzarán a enviarse a los hospitales de la nación la próxima semana.

Las pruebas han sido diseñadas para ser utilizadas en puntos de atención, lo que significa que los resultados se entregarán en los entornos de atención al paciente, como hospitales, centros de asistencia urgente y salas de emergencias, en lugar de enviar las muestras a un laboratorio.

«Nuestro entregado equipo en la FDA ha estado trabajando sin parar para acelerar la revisión y autorización de diagnósticos novedosos durante la emergencia de salud pública de COVID-19», expresó Stephen Hahn, comisionado de la FDA.

Vacunas contra el coronavirus

Decenas de grupos de investigación en el mundo se apresuran a crear una vacuna eficaz contra el SARS-CoV-2. Se prevé que una de las medicinas, elaborada por Inovio Pharmaceuticals, sea testeada en EE.UU., China y Corea del Sur en abril.

Los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU. (NIH, por sus siglas en inglés) han activado la primera fase de ensayo clínico de una vacuna experimental desarrollada como medio de protección frente al coronavirus SARS-CoV-2. Las pruebas en humanos comenzaron el pasado 16 de marzo en el Kaiser Permanente Washington Health Research Institute en Seattle

