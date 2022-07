EEUU autorizó a Venezuela a exportar gas licuado del petróleo

Caracas, Venezuela.- En el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) se publicó que quedan autorizadas las transacciones de exportación de gas licuado de petróleo con Venezuela hasta el 12 de julio del próximo año.

El año pasado, el gobierno de EEUU había emitido una licencia general que autorizaba los envíos a Venezuela de gas licuado de petróleo. Este recurso es utilizado principalmente en la nación de la OPEP como combustible para cocinar, y esa licencia vence este viernes.

Esta licencia autoriza transacciones que involucren el Gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, Petróleos de Venezuela, S.A. o cualquier entidad en la que PDVSA posea, directa o indirectamente, un 50% o más intereses; referidas a la exportación o reexportación de gas licuado a Venezuela.

Estados Unidos y Venezuela han retomado sus contactos en unos últimos meses, después de años de enfrentamiento frontal.