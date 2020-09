EEUU eliminará definitivamente los TPS

EEUU eliminará el TPS para Países cómo El Salvador, Nicaragua, Haití, Sudán, Honduras y Nepal se verán afectados por la decisión.

Desde hace tiempo se viene librando una lucha en cortes federales por este tipo de beneficio, pero la realidad es que el argumento para quitar los TPS a los países que lo tienen activo en este momento y crear nuevo es simple y de peso: Un TPS significa, estatus de protección temporal, pero demandas individuales en cortes de los EEUU de personas con TPS que se han visto en procesos de deportación por alguna razón, han extrapolado la decisión de dichos casos individuales a la pluralidad de la mayoría, con la consiguiente efectividad de extender un TPS para cada uno de esos países que inicialmente era de 18 meses a un período indefinido.

Siendo un recurso creado para situaciones temporales, circunstanciales y críticas para los refugiados de los países beneficiados su naturaleza no lo hace indefinido en el tiempo, ya que el mismo crea enormes erogaciones presupuestarias, y son los contribuyentes quienes deben pagar por ello, mientras que los beneficiarios son considerados cargas sociales en EEUU ya que no aportan ni un centavo al fisco.

Según reporta la Voza de América:

«Un tribunal federal de apelaciones falló el lunes a favor de la decisión del gobierno estadounidense de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que permite trabajar y residir en el país a más de 300.000 migrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.

El tribunal del Noveno Distrito de California determinó que un juez federal en dicho estado “abusó de su discreción” al prohibir temporalmente al gobierno eliminar el beneficio migratorio que protege de la deportación a estos migrantes, tras una demanda presentada ante el fin del programa para las personas procedentes de estos cuatro países.

Se prevé que el fallo afecte también a los migrantes de Honduras y Nepal, que se encuentran en una situación similar.

Actualmente, los beneficiarios del TPS tienen permiso para residir y trabajar en EE.UU. hasta el cuatro enero del 2021. Sin embargo, según una decisión del Departamento de Seguridad Nacional de noviembre del 2019, los migrantes tendrán un periodo de gracia de 120 días para salir del país, excepto los salvadoreños, quienes tienen 365 días.»

En la práctica, los países beneficarios de un TPS, son países con conflictos armados activos y que han sido objeto de catástrofes naturales, actualmente ninguno de los países con TPS activo para sus ciudadanos que viven en EEUU tiene alguna de estas situaciones, otro argumento para eliminar dicho status de protección que visto desde el punto de vista del gobierno norteamericano, «los solicitantes han hecho uso y abuso del recurso, saturando las oficinas con solicitudes que no se sostienen solas así cómo las de asilo político».

EEUU eliminará definitivamente los TPS was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos