EEUU negó nuevamente el TPS para los Venezolanos

Nuevamente EEUU negó el TPS para los Venezolanos.

Un proyecto de ley sobre el Estatus de Protección Temporal (o TPS por sus siglas en inglés) para los venezolanos en Estados Unidos no fue aprobado en el Senado estadounidense, informó el senador Bob Menéndez, uno de los impulsores de la medida.

Menéndez y su colega Dick Durbin, demócrata por Illinois, presentaron el proyecto de ley en el Senado para que fuera aprobado por consenso unánime, es decir que no amerite enmiendas.

Sin embargo, el senador republicano por Utah, Mike Lee, se opuso a esa posibilidad.

Anteriormente el enviado especial para Venezuela dejó entrever porqué no lo aprueban

El gobierno de Estados Unidos no va a dar Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos, aseguró el enviado especial del presidente Donald Trump para Venezuela, Elliot Abrams.

“No creo que esta administración, ni la próxima administración, vayan a otorgar TPS cuando las cortes están diciendo que es perpetuo”, afirmó Abrams.

El problema, explicó el enviado especial, es la “t de temporal”. Según él, “varios jueces han dicho que ninguna administración tiene el derecho a levantar” la protección que fue otorgada en su momento a migrantes de ciertas nacionalidades.

“Por eso ninguna administración va a dar TPS, porque es eterno, porque no tenemos el derecho a decidir [levantarlo] después de un año [o] cinco años que las condiciones hayan cambiado”, dijo Abrams.

Esto entra en sintonía con la eliminación del TPS para los países que lo tiene activo actualmente.

