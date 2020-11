EEUU probará la vacuna contra el Cáncer PD1-Vaxx en humanos, en animales obtuvo 90% de efectividad

Los EEUU probarán la vacuna contra el Cáncer PD1-Vaxx en humanos, luego que en animales obtuvo 90% de efectividad.

De acuerdo al grupo de investigadores:

«Se ha demostrado que la vacuna terapéutica contra el cáncer PD-1 es segura y eficaz en un estudio con animales.»

En este mismo orden de ideas, afirman que la vacuna produjo anticuerpos policlonales que inhiben el receptor de muerte celular programada, PD-1, en las células cancerosas. La vacuna imita la acción del inhibidor de PD-1 nivolumab (pronunciado nih-VOL-yoo-mab, comercializado como Opdivo), pero evita desencadenar la resistencia innata y adquirida asociada con ese y agentes relacionados, dicen los investigadores.

El estudio encontró que PD1-Vaxx fue eficaz para inhibir el crecimiento tumoral. Fue incluso más eficaz cuando se usó en combinación con una segunda vacuna de péptidos terapéuticos, una que se dirige a dos sitios del receptor HER-2 en las células de cáncer de colon. El tratamiento combinado produjo respuestas completas en nueve de 10 animales. Esa vacuna, llamada B-Vaxx, fue desarrollada anteriormente por el mismo equipo de investigación.

«Nuestro estudio es importante por dos razones clave», dice el primer autor y desarrollador de vacunas Pravin T. P. Kaumaya, PhD, miembro del OSUCCC – Programa de Investigación Terapéutica Traslacional James y profesor de medicina en la Facultad de Medicina del Estado de Ohio.

«Primero, PD1-Vaxx activa las funciones de las células B y T para promover la eliminación del tumor. En segundo lugar, el tratamiento está dirigido a bloquear las vías de señalización que son cruciales para el crecimiento y el mantenimiento del tumor. Al administrar esta vacuna en combinación con un fármaco de inmunoterapia, esencialmente estamos sobrecargando y dirigiendo específicamente al sistema inmunológico para que se dirija y elimine las células cancerosas «. afirmó.

