EEUU rebasó los 50mil infectados por COVID-19 en 24 horas eL jueves 2 de julio su récord diario de contagios de covid-19 con 54.437, superando por primera vez los 50.000 y elevando el total de casos en el país más golpeado del mundo por la pandemia a 2.732.639.

El balance a las 8:00 de la noche también incrementa el número de muertos a 128.651 tras haber sumado 623 en las últimas 24 horas, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

La media de nuevos casos diarios llegó a los 50.000 tras romper hace apenas una semana la barrera de los 40.000 arrastrada por el repunte de contagios en estados del sur y del oeste como Florida, Texas, California, Arizona, Georgia y Las Carolinas.

Nueva York, sin embargo, se mantiene todavía como el estado más golpeado en Estados Unidos por la pandemia con 394.954 casos confirmados y 32.064 fallecidos, una cifra solo por debajo de Brasil, el Reino Unido e Italia.

Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.123 personas.

A Nueva York le siguen la vecina Nueva Jersey con 15.107 muertos, Massachusetts con 8.132 e Illinois con 6.951.