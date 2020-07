EEUU revocó Visas F-1 y M-1 a estudiantes extranjeros que asistan a clases virtuales. Estados Unidos anunció la suspensión de visas para estudiantes extranjeros cuyas clases se conviertan en modo virtual por la pandemia.

La oficina de Inmigración y de Aduanas de Estados Unidos indicó en un comunicado que los estudiantes con visas F-1 Y M-1 cuyas escuelas operen en línea “deben abandonar el país o tomar otras medidas, como ser transferidos a una escuela o institución presencial”. De no hacerlo se arriesgan a ser expulsados del país.

Según las nuevas normativas, cuando un estudiante esté en un centro mixto va a tener que esta inscrito en la mayor cantidad de clases presenciales posibles para conservar la visa.

Que es la Visa F-1

En los Estados Unidos, las visas F son un tipo de visa de estudiante no inmigrante que permite a los extranjeros obtener educación (estudios académicos y / o programas de capacitación en idiomas) en los Estados Unidos. Los estudiantes F-1 deben mantener un curso completo de estudio.

Que es la visa M-1

La visa M-1 es un tipo de visa de estudiante en los EE. UU. Reservada para estudiantes internacionales que asisten a escuelas vocacionales y escuelas técnicas.

La nueva norma

Bajo el nuevo reglamento, “los estudiantes no inmigrantes F-1 que asisten a escuelas que operan bajo clases normales en persona están sujetos a las regulaciones federales existentes”, señala el comunicado.

Indica que los estudiantes elegibles tipo F pueden tomar un máximo de una clase o tres horas de crédito en línea y que los estudiantes no inmigrantes F-1 “que asisten a escuelas que adoptan un modelo híbrido, es decir, una combinación de clases en línea y en persona, se les permitirá tomar más de una clase o tres horas de crédito en línea”. De lo contrario, ICE indica que esos estudiantes pueden enfrentar consecuencias de inmigración que incluyen, entre otras, el inicio de un proceso de deportación.

El texto completo en Español de la medida de ICE es el siguiente:

Para publicación inmediata

Para consultas de los medios sobre las actividades, operaciones o políticas de ICE, comuníquese con la Oficina de Asuntos Públicos de ICE a ICEmedia@ice.dhs.gov.

SEVP modifica exenciones temporales para estudiantes no inmigrantes que toman cursos en línea durante el semestre de otoño de 2020

WASHINGTON – El Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) anunció el lunes modificaciones a las exenciones temporales para los estudiantes no inmigrantes que toman clases en línea debido a la pandemia del semestre de otoño de 2020. El Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. Planea publicar los procedimientos y las responsabilidades en el Registro Federal como una regla final temporal.

Las exenciones temporales para el semestre de otoño de 2020 incluyen:

Los estudiantes no inmigrantes F-1 y M-1 que asisten a escuelas que operan completamente en línea no pueden tomar una carga completa de cursos en línea y permanecer en los Estados Unidos. El Departamento de Estado de EE. UU. No otorgará visas a los estudiantes matriculados en escuelas y / o programas que estén completamente en línea durante el semestre de otoño, ni la Aduana y Protección Fronteriza de EE. UU. Permitirá que estos estudiantes ingresen a los Estados Unidos. Los estudiantes activos actualmente en los Estados Unidos inscritos en dichos programas deben salir del país o tomar otras medidas, como transferirse a una escuela con instrucción en persona para permanecer en un estado legal. De lo contrario, pueden enfrentar consecuencias de inmigración que incluyen, entre otras, el inicio de procedimientos de expulsión.

Los estudiantes no inmigrantes F-1 que asisten a escuelas que operan bajo clases normales en persona están sujetos a las regulaciones federales existentes. Los estudiantes elegibles F pueden tomar un máximo de una clase o tres horas de crédito en línea.

A los estudiantes no inmigrantes F-1 que asisten a escuelas que adoptan un modelo híbrido, es decir, una combinación de clases en línea y en persona, se les permitirá tomar más de una clase o tres horas de crédito en línea. Estas escuelas deben certificar a SEVP, a través del Formulario I-20, “Certificado de elegibilidad para el estado de estudiante no inmigrante”, certificando que el programa no está completamente en línea, que el estudiante no está tomando un curso completamente en línea este semestre y que el el estudiante está tomando la cantidad mínima de clases en línea requeridas para hacer un progreso normal en su programa de grado. Las exenciones anteriores no se aplican a los estudiantes F-1 en programas de capacitación en idioma inglés o estudiantes M-1 que buscan títulos vocacionales, a quienes no se les permite inscribirse en ningún curso en línea.

Las escuelas deben actualizar su información en el Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS) dentro de los 10 días posteriores al cambio si comienzan el semestre de otoño con clases presenciales, pero luego se les exige que cambien a clases en línea solamente, o un estudiante no inmigrante cambia su selección de cursos, y como resultado, termina tomando una carga de cursos completamente en línea. Los estudiantes no inmigrantes dentro de los Estados Unidos no pueden tomar un curso completo de estudio a través de clases en línea. Si los estudiantes se encuentran en esta situación, deben abandonar el país o tomar medidas alternativas para mantener su estatus de no inmigrante, como una carga reducida del curso o un permiso médico apropiado.

Debido a COVID-19, SEVP instituyó una exención temporal con respecto a los cursos en línea para los semestres de primavera y verano. Esta política permitió a los estudiantes no inmigrantes tomar más cursos en línea de lo que normalmente permite la regulación federal para mantener su estatus de no inmigrante durante la emergencia COVID-19.

Los estudiantes no inmigrantes F-1 siguen cursos académicos y los estudiantes no inmigrantes M-1 siguen cursos vocacionales mientras estudian en los Estados Unidos.

El texto original en Inglés puede consultarlo aquí.

Redacción NotiActual