EEUU supera los 100mil muertes por coronavirus y Trump ordena relajar la cuarentena

En una movida insólita el presidente Donald Trump ha ordenado relajar la cuarentena al momento que Estados Unidos rebasa los 100.000 muertos por el coronavirus covid-19.

Estados Unidos superó este miércoles 27 de mayo los 100.000 fallecidos por el nuevo coronavirus, un balance muy superior al de los demás países, según la Universidad Johns Hopkins.

La primera muerte por covid-19 en el país fue anunciada a finales de febrero.

Estados Unidos ha registrado casi 1,7 millones de casos de coronavirus, según el centro de investigación.

Este miércoles, el doctor Anthony Fauci, el máximo experto del país en enfermedades contagiosas, emitió una dura advertencia tras ver imágenes de multitudes celebrando un feriado nacional en una piscina en Missouri.

“Tenemos una situación en que uno ve multitudes, sin mascarillas, con la gente interactuando. Eso no es prudente e invita a una situación que podría descontrolarse”, declaró Fauci a CNN. “No debemos ignorar las recomendaciones sanitarias porque ello es tentar la mala suerte, es buscar problemas”, añadió.

Otros expertos advirtieron que la cifra de muertes podría seguir aumentando.

“A pesar de las terribles pérdidas que hemos visto y las dificultades que están enfrentando muchos ciudadanos en medio de esta pandemia, probablemente estamos apenas en las primeras etapas”, opinó Josh Michaud, director asociado de políticas de salud mundiales para la Kaiser Family Foundation en Washington.

“En Estados Unidos podríamos estar en el inicio de un verano en el que la pandemia continuará, con un aumento gradual de casos y de defunciones”, afirmó Michaud.

