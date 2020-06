EEUU suspendió indefinidamente los vuelos de aerolíneas chinas

Estados Unidos ordenó este miércoles 3 de junio suspender los vuelos desde y hacia su territorio de aerolíneas chinas luego de que Pekín no permitiera a compañías estadounidenses reanudar sus servicios a China.

“Aerolíneas estadounidenses pidieron reiniciar el servicio de pasajeros desde el 1 de junio. La negativa del gobierno de China a aprobar esas solicitudes es una violación de nuestro Acuerdo de Transporte Aéreo”, dijo el Departamento estadounidense de Transporte en una nota.

La suspensión aplicará desde el 16 de junio, pero podría comenzar a regir antes si el presidente Donald Trump lo ordena.

Las aerolíneas estadounidenses redujeron o suspendieron abruptamente sus servicios a China debido a la pandemia del covid-19.

