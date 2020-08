Efectivos de la GNB en el estado Bolívar capturaron a tres sujetos por hurto de combustible

(Prensa GNB CZ N°62).- Efectivos militares adscritos al Comando de Zona N°62 capturaron en flagrancia a tres ciudadanos, cuando sustraían combustible de una estacion de servicio ubicada en el municipio Padre Pedro Chien del estado Bolívar. El Comandante de Zona G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que a efectivos militares adscritos al Punto de Atención al «El Palmar» del Destacamento N°625, apresaron a los ciudadanos Iris María Terán González (26), Carlos Jose Malave Muñoz (29) y Tony Ken Vera Molina (35), quienes tenian en su poder varios envases plásticos contentivos de 220 litros de combustible tipo gasolina. El G/B Rodríguez Cepeda manifestó que durante el procedimiento además del combustible fue incautado un vehículo tipo moto marca Owen modelo Empire Color Negra, S/P y un vehículo tipo camión, marca Ford, modelo F-350 color Azul, Placa 80MDBE. Resaltó que fue notificada la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público en la entidad. Retenidos insumos medicos y estéticos en San Félix El G/B Rodríguez Cepeda informó que en otro procedimiento realizado por militares del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) se logró la retención de insumos y materiales médicos y estéticos a la ciudadana Carmen Julia Carpio Revanales (48) quien no presentó la documentación correspondiente para el traslado, comercialización y empleo de mencionados productos. «Dicho procedimiento fue realizado por nuestros centinelas en la población de San Félix y fue notificada la Fiscalía Superior del Ministerio Público en el estado Bolívar», aseveró el comandante de Zona N°62.

