Efectivos de la GNB-Miranda participaron en charla sobre el VIH

En el marco del Día Mundial de la Lucha Contral el VIH, efectivos del Destacamento de Comando Rurales 44-1 (DCR44-1), recibieron una charla informativa y de prevención en la sede de Río Chico.

La actividad estuvo a cargo de las enfermeras Mayerla Monterola y Marielis Fernández, quien son representantes de la Organización para la Salud (OPS) del Eje de Barlovento, quienes presentaron diversos temas sobre la prevención del VIH y como mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen.

Estas actividades forman parte de los planes de bienestar para el personal del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), que lleva a cabo el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez en conjunto con el comandante del Czgnb-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez.

