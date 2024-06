Efectos de la coenzima CoQ10 en Perros Adultos o Ancianos y las razones por las que deberías considerar dársela a tu canino

La coenzima Q10 (CoQ10) es un compuesto natural que se encuentra en todas las células del cuerpo. Es un antioxidante potente que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres.

La CoQ10 también es esencial para la producción de energía en las mitocondrias, las centrales eléctricas de las células.

Estudios en caninos con epilepsia idiopática:

Uno de los efectos más importantes que han sido descubiertos como beneficiosos para los caninos es la la disminución progresiva de los ataques epilepticos especialmente los de proveniencia idiopatica.

Varios estudios han investigado los efectos de la CoQ10 en caninos con epilepsia idiopática. Estos estudios han demostrado que la CoQ10 puede ser eficaz en la reducción de la frecuencia de las convulsiones en algunos perros.

¿Qué es la epilepsia idiopática?

La epilepsia idiopática en perros es un trastorno neurológico crónico que se caracteriza por convulsiones recurrentes sin una causa identificable. Es la causa más común de convulsiones crónicas en perros, afectando a aproximadamente el 0,5-1% de la población canina.

Mecanismo de acción:

Se cree que la CoQ10 ejerce sus efectos anticonvulsivos de varias maneras:

Protegiendo las células cerebrales del daño oxidativo: Las convulsiones pueden causar daño oxidativo a las células cerebrales, lo que contribuye a la progresión de la epilepsia. La CoQ10, como antioxidante potente, puede ayudar a proteger las células cerebrales de este daño.

Las convulsiones pueden causar daño oxidativo a las células cerebrales, lo que contribuye a la progresión de la epilepsia. La CoQ10, como antioxidante potente, puede ayudar a proteger las células cerebrales de este daño. Mejorando la función mitocondrial: Las mitocondrias son esenciales para la producción de energía en las células. La deficiencia de CoQ10 puede provocar disfunción mitocondrial, que se ha relacionado con la epilepsia. La suplementación con CoQ10 puede mejorar la función mitocondrial y reducir la frecuencia de las convulsiones.

Las mitocondrias son esenciales para la producción de energía en las células. La deficiencia de CoQ10 puede provocar disfunción mitocondrial, que se ha relacionado con la epilepsia. La suplementación con CoQ10 puede mejorar la función mitocondrial y reducir la frecuencia de las convulsiones. Reduciendo la inflamación: La inflamación cerebral se ha asociado con la epilepsia. La CoQ10 tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación cerebral y mejorar los síntomas de la epilepsia.

Dosificación:

La dosis recomendada de CoQ10 para caninos con epilepsia idiopática varía según el tamaño del perro y la gravedad de los síntomas. En general, la dosis recomendada es de 10 a 30 mg/kg de peso corporal por día, dividida en dos o tres tomas.

Efectos secundarios:

La CoQ10 generalmente se tolera bien en caninos. Los efectos secundarios más comunes son leves y pueden incluir:

Malestar estomacal

Diarrea

Vómitos

Consideraciones importantes:

La CoQ10 puede interactuar con otros medicamentos, por lo que es importante informar a su veterinario sobre todos los medicamentos que su perro está tomando antes de comenzar el tratamiento con CoQ10.

La CoQ10 puede tardar varias semanas en surtir efecto, por lo que es importante ser paciente y seguir el plan de tratamiento de su veterinario.

La CoQ10 no es una cura para la epilepsia, pero puede ayudar a reducir la frecuencia de las convulsiones y mejorar la calidad de vida de su perro.

Si tiene más preguntas sobre la CoQ10 y la epilepsia idiopática en caninos, hable con su veterinario.

Es importante tener en cuenta que esta información no es un sustituto del asesoramiento veterinario profesional. Siempre debe consultar con su veterinario antes de administrar cualquier suplemento o medicamento a su perro.

