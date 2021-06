Representaciones Barcan felicita a los estudiantes de la SPE Student Chapter de la Escuela de Petróleos de la Universidad del Zulia por haber participado en la Competencia PetroBowl® National Qualifier 2021, en su formato virtual.

La empresa efectuó un aporte económico para apoyar a los equipos Zulia Energy y Synergy, integrados por cinco y cuatro participantes cada uno, en el evento nacional que reunió, de manera virtual, a estudiantes de las carreras relacionadas con la industria petrolera para medir sus conocimientos, en idioma inglés, sobre aspectos técnicos y no técnicos del petróleo, gas y afines.

El PetroBowl es una competencia internacional que surgió hace 13 años para promover la participación y la competencia entre los estudiantes de la SPE, y se realiza entre las escuelas de ingeniería de petróleo de diferentes universidades del mundo para tratar aspectos técnicos relativos a la industria del petróleo y el gas.

Becas para promover la excelencia

Representaciones Barcan, liderada por José Barrero Hung, también respalda el Programa Aquiles Nazoa, proyecto de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar que asegura oportunidades para estudiantes de excelencia cuyas condiciones socioeconómicas ponen en riesgo la sustentabilidad de sus estudios de pregrado.

El Programa Aquiles Nazoa ofrece al estudiante seleccionado un apoyo integral por un año, con opción a renovación; asistencia a eventos o seminarios relacionados con temas de interés para el participante, la universidad o la sociedad; y la participación en encuentros y conversaciones con egresados que transmitan sus experiencias.

Efectuado PetroBowl National Qualifier 2021 was last modified: by

Temas relacionados:

En : Economía