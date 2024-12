Egórico presenta ‘Ardiendo en el Fuego Griego’, una canción de superación y renacimiento

Egórico, como personaje, es principalmente una semi-deidad de una mitología que su creador y fundador Emilio Paredes está creando en su universo literario aún no publicado. Es el dios del Ego, la deidad de los escribas y del instinto. En el universo musical que el artista de República Dominicana ha estado desarrollando tiene un enfoque al desapego y a la motivación, promoviendo el despeine como acto de rebeldía e invitando al prójimo a sacarse la mala vibra.

El proyecto artístico nace en 2022 de la mano de su arreglista y pianista Emilio Medrano y su productor de cabecera, el artista dominicano Fonzo, con quién hace poco lanzó el tema ‘Flaca, Ven’. Egórico como palabra está creada por la fusión de Ego + Rico y la reducción de la palabra ‘Alegórico’ siendo alegoría (representación) del dios del ego.

«Egórico nace como una vista introspectiva para hablar de temas personales y sociales. La mayoría de mis canciones nacen desde la introspección y buscan llevar apoyo y cambio de perspectiva a quienes escuchen. Mis canciones van desde críticas sociales como ‘Carnavales Digitales’ hasta canciones mucho más personales e interiorizadas como ‘Ardiendo en el Fuego Griego’. Siento que desde la interiorización se puede ayudar a muchas más personas a salir de los bucles negativos y tóxicos y se puede dar un poco de aliento a quienes más lo necesiten», cuenta el músico dominicano con influencias del hip hop alternativo, mambo, funk y rock en proyecto como Gorillaz, Canserbero, LosPetitFellas y Dawer X Damper.

‘Ardiendo en el Fuego Griego’ es lo nuevo de Egórico, una canción de superación, aunque toca superficialmente temas como la hipocresía, la depresión, y las dificultades económicas. Aborda la perspectiva de estar ardiendo constante en un fuego que no se extingue que es una referencia a cómo el artista siente que funciona la vida, y de cómo el ser humano debe mantenerse fuerte a pesar de todas las circunstancias.

«La canción nos dice que debemos seguir ladrando y mordiendo a pesar de la hipocresía de algunos que solo miran («el prójimo solo observa como mi alma se desnuda» o «miran para afuera, pero por dentro tan ciegos»). El tema juega un poco con jergas y expresiones caribeñas, así como menciones de elementos de la cultura popular», agrega Egórico.

‘Ardiendo en el Fuego Griego’ a nivel sonoro es un hip hop alternativo / rap rock. Su influencia mayoritaria es rock, aunque el artista quiso que el primer verso de la canción iniciara en jazz como un guiño sutil a los cambios de la vida misma que a veces nos ofrece. Luego del segundo verso explora un rock un poco más progresivo casi punk.

‘Ardiendo en el Fuego Griego’ es parte de un disco que por el momento Egórico no revelará el nombre. Dentro de sus sencillos actuales es su sexto lanzamiento.

Actualmente, Egórico trabaja en un EP colaborativo junto a su amigo, artista y productor Fonzo que se llamará ‘No Hay Flaca Que Por Bien no Venga’. Este trabajo será un hip hop alternativo con una perspectiva un poco más entre el romanticismo y el desamor y tendrá influencias de hip hop de los 90 y será lanzado en el primer trimestre de 2025.

«‘Ardiendo en el Fuego Griego’ es una canción bien enérgica que entiendo que el mejor momento para disfrutarla es en el gimnasio, pero hay quienes me dicen que es excelente para iniciar el día o para una recarga de energía en las tardes», menciona el artista.

El dominicano realizará una serie de conciertos en lo que resta de 2024 y prepara un 2025 lleno de lanzamientos musicales para todos sus seguidores en América Latina. Además de su EP con Fonzo, Egórico está trabajando un EP de tres canciones en Spoken Word con la artista dominicana Idelmi y el arreglista/ pianista Emilio Medrano. A nivel individual, el artista se centrará en un EP de jazz rap para finales de 2025 titulado ‘Receta para Embalsamar el Cadáver del Ego’.

«Siento que ‘Ardiendo en el Fuego Griego’ es toda una experiencia, a pesar de ser la punta del iceberg si lo comparamos con todo lo que viene. Es una experiencia y una apuesta arriesgada en un país como República Dominicana, pues ser artista indie y emergente de hip hop alternativo en la tierra del merengue, la bachata y el dembow no es sencillo, pero quisiera ser parte de la evolución y la inserción de esas propuestas más arriesgadas en los géneros populares», puntualiza.

«Egórico lo veo como una plataforma de enseñanza y de superación transmedia. Soy estudiante de cine y pretendo abordar la parte visual del proyecto desde una mirada cinematográfica. Así que parte del discurso se irá contando desde la música alternativa, otra parte desde la literatura y el resto desde la construcción audiovisual del mismo universo. Así que entiendo que puede resultar interesante y enriquecedor que desde toda Latinoamérica se pueda conocer el proyecto, estoy seguro de que muchos serán capaces de conectar con el dios del ego», concluye.

