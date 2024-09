El 24º Salón Jóvenes con FIA con nueva fecha de inauguración

La inauguración del 24º Salón Jóvenes con FIA ha sido reprogramada para el viernes 27 de septiembre de 2024 a las 3:00 p.m., y tendrá lugar en la Sala Magis del Centro Cultural de la UCAB, con la exposición de las obras de los artistas participantes e invitados y la premiación de esta edición titulada “Neo-Contemporánea. Rupturas y filiaciones”.

Con la curaduría de Tahía Rivero, el 24º Salón Jóvenes con FIA exhibirá el trabajo de 36 artistas visuales que participan en esta edición, junto a una selección de obras de 4 artistas invitados fuera de concurso, bajo la organización de la Galería D’Museo y la Feria Iberoamericana de Arte FIA, con el patrocinio de Fundación Telefónica Movistar, Banco Nacional de Crédito, Mercantil Seguros, Boom Art Community, Pineco, Empresas Polar e Iselitas.

Los artistas que participan en esta edición del Salón son: Valentina Aguirre, Dania Bucko, Jhonathan De Aguiar, Rubén Echeverría, Gabriela García, Freisy González, Pulashi González, Diana Leal, Manuela Márquez, Edgar Martínez, Carelyn Mejías, Santiago Méndez, David Molina, Alejandro Pantin, Gabriel Pinto, Wiki Pirela, Ronald Pizzoferrato, María Elena Pombo, Juan Portillo, Onai Quiñonez, Siul Rasse, Salomé Rojas, Carlos Luis Sánchez, Santiago Sifontes, Laura Silva, Francisca Sosa, Ander Szinetar, Mikel Szinetar, Matías Toro, Claudio Valdebenito, Conrado Véliz, Lucía Vera, Javier Vivas, Julian Waldman, Manuela Zárate y Stefano Di Cristofaro; mientras que los 4 artistas en calidad de invitados son Tecla Tofano, Diana López, Franco Contreras y Luis Salazar.

El Salón Jóvenes con FIA llega a su vigésima cuarta edición, “consolidándose como un evento único en su género que promueve y estimula el arte joven como plataforma y semillero de las artes visuales venezolanas”, según afirma la curadora Tahía Rivero en el texto de presentación.

De acuerdo con la curadora, “el Salón Jóvenes con FIA es un espacio vital para la promoción de talentos en Venezuela, y su relación con el arte actual refleja tanto las influencias globales como las especificidades locales. El Salón opera como un inventario de las prácticas contemporáneas y permite vislumbrar las orientaciones que transita el arte en el contexto venezolano”.

Con respecto al concepto del 24º Salón Jóvenes con FIA, Tahía Rivero explica que “asistimos a una época en que el calificativo contemporáneo ya no determina a un tiempo si no que indica una mezcla de temáticas y tendencias y prácticas. Con el título Neo-contemporánea, aspiramos yuxtaponer lo formal y lo temporal con los contenidos actuales”.

“En las últimas décadas, hemos sido testigos de una reconfiguración profunda del concepto de arte a través de las distintas maneras de producción y circulación. Ya no se trata de la creación de objetos estéticos sino de una búsqueda más amplia (…) En resumen, el cambio de episteme en el arte nos incita a mirar más allá de las formas. El arte contemporáneo es un viaje hacia el discernimiento, una interacción entre la subjetividad y la objetividad. Es un puente entre lo individual y lo colectivo, entre lo estético y lo reflexivo”, expresa la curadora.

El 24º Salón Jóvenes con FIA tomará diversos espacios de la Universidad Católica Andrés Bello, como la Sala Magis y la Sala Experimental del Centro Cultural UCAB, al igual que otras áreas del campus universitario, como el Oratorio y el jardín central. En el marco del salón se ofrecerán tertulias, conferencias, visitas guiadas y actividades para las comunidades que serán anunciadas a través de las redes oficiales @culturaucab y @galeriadmuseo.

La exhibición permanecerá abierta al público hasta el 30 de noviembre de 2024 en horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. La entrada es libre. La UCAB está ubicada en la avenida Teherán de Montalbán, en Caracas.

Marisela Montes

El 24º Salón Jóvenes con FIA con nueva fecha de inauguración was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí