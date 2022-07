El 28 de julio, Jorge Glem Estrena Concierto Para Cuatro Solista En Los Ángeles

El cuatro venezolano llega al Hollywood Bowl

LOS ANGELES, EEUU.- El 28 de julio, el portentoso talento de Jorge Glem, el más internacional y reconocido cuatrista venezolano, brillará en el icónico recinto californiano durante el estreno mundial de «Odisea: Concierto para cuatro y orquesta», escrita por Gonzalo Grau, acompañado de la Filarmónica de Los Ángeles, bajo la batuta del maestro Gustavo Dudamel

El cuatro venezolano será protagonista de una memorable noche el próximo jueves 28 de julio, cuando Jorge Glem suba al majestuoso escenario del Hollywood Bowl para estrenar Odisea: Concierto para cuatro y orquesta, con la prestigiosa Filarmónica de Los Ángeles.

Esta obra única fue comisionada por la orquesta al también venezolano Gonzalo Grau por intermedio de la compositora mexicana Gabriela Ortiz y de su director titular, el maestro Gustavo Dudamel, quien tomará la batuta en este programa que en su segunda parte incluye Carmina Burana, de Carl Orff.

«Realmente fue una sorpresa muy grande cuando hace cerca de un año me llamó Gonzalo Grau para decirme que la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles encargó un concierto para cuatro y orquesta para mi y que él iba a ser el compositor”, comenta el cuatrista de origen cumanés, quien desde 2016 está radicado en Estados Unidos desde donde desarrolla su impresionante carrera profesional; con conciertos en todo el mundo.

La pieza traza un recorrido por distintas formas de la tradición musical venezolana, desde géneros de oriente como el estribillo, joropo sucrense, malagueña, jota hasta merengue caraqueño, golpe larense y percusión afrovenezolana, entre otros ritmos tejidos por el virtuosismo de Glem, quien confiesa su emoción ante este desafío artístico.

«Para mi es un reto enorme poder estrenar ese concierto que tiene una duración de aproximadamente 20 minutos. La composición es preciosa, tiene un nivel de dificultad alto. Yo le mostré a Gonzalo, un músico al que admiro y respeto mucho, cosas de la música tradicional del oriente del país y de otras regiones. Él se inspiró en eso y creó esta obra maravillosa, hecha para desarrollar algunas de las técnicas que yo utilizo como solista», afirma.

Añade el ganador del Grammy Latino y miembro de la destacada agrupación C4 Trío que en Venezuela siempre estuvo involucrado con el Sistema Nacional de Orquestas. «Tuve mucho apoyo del maestro José Antonio Abreu, a quien agradezco mucho. Yo ya había tocado y participado en varias giras con la Sinfónica Simón Bolívar dirigida por Gustavo Dudamel, entre estas una recordada aparición en la ceremonia del Latin Grammy 2011, siempre hicimos una bonita conexión musical. Habíamos hablado de hacer un concierto para cuatro y orquesta y ahora se ha dado la oportunidad».

Además de valorar que esta composición se sume al repertorio de obras para cuatro solista y orquesta, que incluye piezas como la creada por Vinicio Ludovic a mediados de los años 90, estrenada por Cheo Hurtado y la Sinfónica Simón Bolívar; dice Glem que se trata de un acontecimiento que asume con responsabilidad y cuyos méritos, más que a él, “ honran a nuestro cuatro y a todos los que han cultivado y siguen difundiendo con su arte esta rica tradición de cuatro cuerdas”.

«Estoy feliz porque voy a tocar música venezolana con una de las orquestas más importantes del mundo, dirigido por el maestro Gustavo Dudamel, una persona a quien quiero y admiro, en un escenario tan grande como el Hollywood Bowl, donde se presentan los más grandes artistas del mundo y hacerlo antes 17 mil 500 personas con el cuatro en la mano va a ser algo increíble e histórico», finaliza.

ACERCA DE JORGE GLEM

El galardonado cuatrista, mandolinista y productor musical Jorge Glem es sin duda uno de los grandes tesoros musicales de Venezuela. Ganador del Latin Grammy, Glem es oriundo de la ciudad de Cumaná y actualmente reside en la ciudad de Nueva York donde se ha dedicado apasionadamente a dar a conocer el cuatro venezolano, explorando junto a él diversos ritmos de todas partes del mundo. Con su increíble talento ha logrado fusionar este instrumento tradicional de su natal Venezuela con géneros como el jazz, la salsa, el bluegrass, el rock y el pop, compartiendo escenarios con reconocidas figuras mundiales como Paquito D’Rivera, Jordan Rudess, Jon Batiste; Rubén Blades, Carlos Vives, Calle 13, Natalia Lafoucarde, Guaco, Desorden Público, Ensamble Gurrufío, Gualberto Ibarreto, Etienne Charles, Gaby Moreno y muchas otras personalidades importantes en el mundo de la música.

En 2017, Glem, en su esfuerzo continuo de internacionalizar el cuatro, inició un movimiento llamado #4CuatroMusic a través de las redes sociales que alcanzó más de mil publicaciones en solo tres semanas. Sin lugar a duda, el cuatro es más que un simple instrumento para este prodigio musical venezolano ya que no es solo su fiel compañero, sino que junto a él ha encontrado una voz que sobrepasa cualquier frontera.

Glem es también miembro fundador del aclamado grupo musical C4 Trío, reciente ganador del Latin Grammy por el álbum Tiempo al Tiempo junto al aclamado salsero nicaragüense, Luis Enrique. Sumándose a este segundo Latin Grammy, la agrupación venezolana recibió en el 2020 su segunda nominación al Grammy estadounidense.

El virtuoso cuatrista ha sido galardonado con prestigiosos premios como «El Silbón de Oro», 2014, «Siembra Del Cuatro» 2015, y tres premios Pepsi Music por su álbum «En El Cerrito.» Con tres producciones propias, Glem, actualmente está participando en colaboraciones con el acordeonista de música folk Sam Reider, al igual que en otro proyecto junto al pianista, compositor y arreglista cubano-venezolano, Cesar Orozco, con quien recientemente lanzó el álbum, Stringwise. Glem continúa recorriendo los Estados Unidos, América Latina y Europa y espera participar en muchas más colaboraciones que tengan como protagónico el icónico cuatro venezolano.