EL 50% DE LAS EMBARAZADAS SUFRE DE ESTREÑIMIENTO

*** El doctor César Louis, especialista en gastroenterología, explicó que el consumo de fibra, líquido y ejercicio puede ayudar a la futura madre.

La disminución de la frecuencia evacuatoria en una mujer embarazada es más común de lo que se piensa y puede afectar al 50 por ciento de las futuras mamás.

El doctor César Louis, especialista en gastroenterología, explica que en este caso el estreñimiento es un síntoma asociado al estado de gravidez, pues se sabe que las hormonas durante el embarazo pueden afectar al sistema digestivo.

“El estreñimiento es la disminución de la frecuencia evacuatoria y/ola dificultad en el pasaje de las heces. Esta dificultad incluye el esfuerzo defecatorio, la sensación de evacuación incompleta, la sensación de bloqueo y el uso de maniobras digitales por heces duras. Una de cada dos embarazadas sufre de estreñimiento y es porque las hormonas hacen que los procesos sean más lentos en el tracto digestivo. Eso ocurre por la secreción de la progesterona, que es la hormona más alta durante éste período.”

Explicó Louis que otro de los factores del estreñimiento en las embarazadas se relaciona con el tipo de alimentos que ingieren y por la reducción de la actividad física.

“Incluso cuando le mandan a consumir el hierro, porque tiene o se quiere prevenir la anemia, se puede provocar el estreñimiento, pues su consumo hace que las heces sean más duras”, explicó el especialista.

Tratamientos delicados

Son varias las dificultades que puede enfrentar la mujer embarazada por sus evacuaciones según advierte el especialista.

“Es frecuente que aparezca en las embarazadas la fisura anal y la enfermedad hemorroidal bien por el mismo crecimiento del feto que comprime la vena cava, y las venas hemorroidales son tributarias de la vena cava, por lo que la sangre fluye mucho más lento y aumentan de tamaño. Ambas situaciones afectan la calidad de vida de la paciente”.

En el caso de las embarazadas los tratamientos para el estreñimiento son más delicados. “Uno generalmente intenta con intervenciones no farmacológicas como por ejemplo hacer cambios en la dieta diaria, aumentar el consumo de fibra, aumentar la ingesta de líquido, especialmente agua, hacer ejercicio y excepcionalmente si estas acciones no son suficientes, se utiliza algún fármaco como por ejemplo lubricantes, laxantes bajo estricta supervisión o enemas de glicerina”.

El doctor Louis hizo hincapié que en el caso de las embarazadas se busca al máximo evitar el uso de fármacos.

